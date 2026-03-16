Congreso se alista para juramentar a los nuevos magistrados del TSE

El pleno del Congreso busca juramentar este 17 de marzo a los electos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), según la propuesta de agenda consensuada por los diputados de la instancia de jefes de bloques.

La sesión plenaria está convocada a las 14 horas, según la agenda consensuada entre las bancadas, destacando en un espacio previo a la juramentación para la renuncia de dos magistrados electos, que actualmente ocupan magistraturas de salas de Apelaciones.

La semana pasada, el pleno del Congreso consiguió los acuerdos para la integración del futuro órgano electoral, instancia que deberá de estar en funciones durante los próximos seis años.

El TSE esta integrado por cinco magistrados titulares y cinco suplentes, de los que solo los titulares alcanzan la magistratura presidencial dentro del TSE, comenzando con el de mayor edad hasta llegar al más joven.

Los futuros magistrados titulares son: Mario Alexander Velásquez Pérez; Roberto Estuardo Morales Gómez; Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo; Karin Virginia Romero Figueroa; y Quelvin Otoniel Jiménez Villalta.

De estos, el pleno del Congreso deberá de conocer la renuncia de Morales Gómez y Rivera Acevedo, para luego ser juramentados como futuras autoridades electorales.

El @CongresoGuate llega a acuerdos y los diputados eligen a los magistrados titulares del @TSEGuatemala que van a coordinar los próximos dos eventos electorales en Guatemala. Conozca quienes son y sus antecedentes en la siguiente nota.

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Los suplentes son Giovanni Francisco Soto Santos; Joaquín Rodrigo Flores Guzmán; Francisco Javier Puac Choz; Sergio Amadeo Pineda Castañeda; y Alfredo Skinner-Klée.

CC en nueva fecha

En la agenda aparece como sexto punto el conocimiento de una iniciativa que dispone integrar la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026 al 2031, propuesta que se busca sea conocida de urgencia nacional.

Al menos esa es la expectativa que tiene Luis Contreras, presidente del Congreso, quien explicó que toda vez se apruebe la iniciativa, se emitirá un acuerdo que convoque a los electos para la CC, para que así sean juramentados en una próxima fecha.

La CC se encuentra integrada por cinco magistrados titulares y cinco suplentes. Ellos son designados por los tres poderes de Estado, el Consejo Superior Universitario (CSU) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Los nombramientos que vienen desde la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no pueden ser impugnados, designaciones que luego de la decisión deben ser notificados al Congreso.

El proceso en el Cang no fue impugnado de manera interna ante el colegio profesional, pero ahora una recién presentada acción de amparo busca excluir de la juramentación al electo magistrado titular.

👤𝗜𝗡𝗧𝗘𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗘 𝗖𝗖



La próxima magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) estará integrada con una renovación parcial del 60%, debido a que el 40% de magistrados continuará en los cargos.



📌 Por primera vez, la CC tendrá una mayoría de mujeres, incluyendo… pic.twitter.com/aPxxSb8bra — Guatemala Visible (@guatevisible) March 12, 2026

En el caso del CSU, el proceso fue impugnado, pero la semana pasada las acciones fueron rechazadas, dando paso a notificar al Congreso, mientras que unas acciones de amparo siguen activas cuestionando las designaciones.

Los electos titulares son: Anabella Morfín, presidencia; Roberto Molina Barreto, Congreso; Dina Ochoa, CSJ; Julia Rivera, CSU-USAC; y Astrid Lemus, Cang.

Los suplentes son: María Jocholá, presidencia; Luis Rosales, Congreso; Claudia Paniagua, CSJ; José Luis Aguirre, CSU-USAC; y Luis Fernando Bermejo, Cang.