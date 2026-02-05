Congreso solo ha recibido tres expedientes de aspirantes a la Corte de Constitucionalidad

Desde el lunes 2 de febrero, el Congreso comenzó el proceso de recepción de expedientes de los profesionales interesados en postularse como candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031.

Para el efecto, el Legislativo aprobó el 19 de enero el Acuerdo Legislativo 4-2026, por medio del cual se autorizó la convocatoria dirigida a los profesionales del Derecho que cumplan con los requisitos establecidos en la ley para optar al cargo.

Los nuevos representantes del Legislativo ante la CC sustituirán a Dina Josefina Ochoa Escribá, actual magistrada titular, y a Luis Alfonso Rosales Marroquín, suplente, quienes fueron elegidos para el período 2021-2026.

Poca participación hasta el momento

La recepción de expedientes comenzó el lunes 2, y hasta el jueves 5 de febrero se ha registrado poca participación. Durante el primer día no se recibió ningún expediente. El martes 3 se presentaron los primeros dos postulantes: la abogada Sonia Toledo Castañeda fue la primera en atender la convocatoria y presentó su documentación para postularse a la magistratura titular. Ese mismo día se presentó también el abogado Lester Josué Escobar Muñoz, quien aspira tanto a la magistratura titular como a la suplente.

El miércoles 4 se presentó el profesional Adrián Rolando Rodríguez Arana, quien se postula a la magistratura titular. Durante el jueves 5 de febrero no se recibió ningún expediente.

Los documentos serán recibidos por la Dirección Legislativa en la sede del Congreso, zona 1 capitalina, hasta el 20 de febrero, en horario de 8.30 a 16.30 horas.

El Congreso es uno de los cinco entes encargados de designar a los nuevos magistrados de la CC para el siguiente período, junto con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el presidente en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

En total, el pleno de la CC se conforma por cinco magistrados titulares y sus respectivos suplentes, quienes ejercen sus funciones durante un período de cinco años.