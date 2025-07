De la fiscalización al caos: agresiones, insultos y tensiones marcan citaciones entre diputados y ministros en el Congreso

El Congreso de la República vuelve a estar en el centro de la polémica, debido a las acciones que algunos diputados han tomado en contra de algunos ministros y funcionarios durante varias citaciones.

Los congresistas han expresado su descontento ante lo que consideran falta de acciones y medidas de los funcionarios para solucionar distintos problemas por los que atraviesa el país, y que han provocado el malestar y el descontento de los legisladores.

El último hecho ocurrió el pasado 22 de julio, durante una citación del bloque Cabal con el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz.

En esta reunión, los diputados del citado bloque legislativo abordaron con el funcionario y representantes del Ministerio de Comunicaciones el tema de la situación actual de las carreteras en el país y las acciones que la cartera está llevando a cabo para solucionarla.

Todo transcurría de manera normal en la reunión. El ministro de Comunicaciones indicó que está consciente del mal estado de las carreteras y que se estaban analizando las acciones a seguir para solventarlo. Fue en ese momento en que el jefe de la bancada, Luis Aguirre, expresó su descontento por las respuestas del ministro y, luego de unos segundos, se agachó para sacar de debajo de la mesa en que se realizaba la reunión una llanta, que lanzó en dirección al funcionario.

El congresista aseguró que la llanta era nueva y que se había deteriorado por el mal estado en que se encuentran las carreteras en todo el país. Tanto el ministro como uno de sus asesores tuvieron que poner las manos enfrente para evitar que el neumático les cayera directamente en la cara.

Esta acción, que fue difundida rápidamente en redes sociales, generó diversas reacciones, entre ellas la del presidente Bernardo Arévalo, quien en su cuenta de X expresó su rechazo por las acciones del diputado Luis Aguirre:



“Nadie tiene porqué aguantar las inaceptables faltas de respeto, disfrazadas de fiscalización. Lo de hoy en el Congreso es vergonzoso e inaceptable. El diputado Aguirre agredió al Ministro @Diaz_1Miguel. El abuso y violencia es evidente, y no lo toleraremos. He instruido a los funcionarios de Gobierno a retirarse de cualquier citación en la que sean agredidos. Los funcionarios merecen respeto. Guatemala no es un circo” puntualizó el mandatario.

Nadie tiene porqué aguantar las inaceptables faltas de respeto, disfrazadas de fiscalización.



Lo de hoy en el Congreso es vergonzoso e inaceptable. El diputado Aguirre agredió al Ministro @Diaz_1Miguel . El abuso y violencia es evidente, y no lo toleraremos.



He instruido a los… — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) July 23, 2025

Ofrece disculpas

Por medio de un vídeo difundido en redes sociales, el diputado Luis Aguirre ofreció una disculpa al ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz.

En este aseguró que la relación con el funcionario siempre ha sido “cordial” y que, seguramente, Díaz no se sintió ofendido por la acción de tirar la llanta sobre la mesa:



“Estuvimos hablando aquí con varias personas, muchas personas dicen que lo que pasó estuvo bien hecho, otros dicen que es el sentir de la gente, otros dicen que fue show, hay opiniones divididas. Lo que sí es cierto es que le quiero pedir una disculpa pública al ministro de comunicaciones, yo sé que hemos tenido una relación siempre cordial, sé que no se sintió agredido, él sabe que son cuestiones del momento y sabe que necesita ayuda y parte de eso es buscar de alguna manera que su mismo gobierno le ayude para que él pueda salir adelante en esa cartera que está trabajando”, afirmó Aguirre en el vídeo.



“Enemigo de la Educación”

Pero los conflictos y señalamientos en el Congreso no se dan solamente entre diputados y funcionarios, también ocurren entre los congresistas y dirigentes sindicales, como Joviel Acevedo, líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala (STEG).

El 18 de julio se dio un incidente entre el dirigente sindical y el diputado Samuel Pérez, del bloque oficial. En esa ocasión, se desarrollaba una reunión entre autoridades del Ministerio de Educación, dirigentes del STEG y diputados de la UNE.

La sesión se tornó tensa por los cuestionamientos entre algunos diputados, funcionarios y dirigentes magisteriales.

Aún se desarrollaba la citación cuando diputados oficialistas la interrumpieron para presentar una querella contra Joviel Acevedo. Ante la situación, el diputado Julio Marroquín solicitó al diputado Samuel Pérez que se retirara del salón de la bancada UNE.

“Viven de los conflictos, y no de las soluciones”, afirmó Marroquín por la interrupción.

Durante la interrupción, el diputado Samuel Pérez, de Semilla, se enfrascó en una discusión con Acevedo, a quien pidió que realizara su trabajo y dejara de entorpecer la educación en Guatemala.

En videos difundidos por Prensa Libre y Guatevisión se puede escuchar el siguiente intercambio de palabras:

“El peor enemigo de la educación aquí lo tengo enfrente”, le dijo Pérez a Acevedo.

“¿Y qué me decís vos de lo que has hecho y las fotos que han salido tuyas?”, le respondió Acevedo.

Además de los alegatos ocurridos en la puerta de ingreso al salón, varios dirigentes del STEG, que son afines a Acevedo, también trataron de interrumpir el trabajo de la prensa y de los medios de comunicación.

“No venimos a caerle bien a nadie”

El 15 de julio también se dio otro altercado entre diputados y funcionarios. Nuevamente el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, fue citado al Congreso, en esta ocasión por la Comisión de Descentralización y Desarrollo.

Todo inició cuando la diputada de San Marcos, Carolina Cifuentes, de Vamos e integrante de la comisión, solicitaba respuestas al funcionario sobre los avances en varios proyectos para la recuperación de la red vial en el país. Según la parlamentaria, se sintió “decepcionada” por la falta de mantenimiento en una carretera del occidente y aseguró que “tenía una buena impresión” cuando Díaz asumió el cargo, pero que esta percepción cambió.

La respuesta de Díaz fue la siguiente:

"Lamento mucho que usted se haya formado una buena impresión de mi persona y ahora no la tenga. Bueno, es normal, es normal, nosotros no venimos aquí para caerle bien a nadie".

Esta respuesta provocó la reacción de la diputada, quien respondió:

“Yo tampoco vine a hacer amistad con ustedes, señor ministro, yo a lo que vine es a exigirles”.

A lo que Díaz respondió:

“Ni quiero que lo sea, señora”, haciendo alusión a que no le interesa hacer amistad con la diputada, lo que provocó risas entre los presentes.

Fue en ese momento que el diputado César Rodas, quien preside la comisión, intervino solicitando al funcionario “respeto” para la diputada.

LECTURAS RELACIONADAS Joviel Acevedo denuncia a Samuel Pérez y diputados de Semilla tras interrupción en citación de la UNE

LECTURAS RELACIONADAS Diputado Aguirre lanza una llanta al ministro del CIV en el Congreso y Arévalo califica el hecho como agresión



“Falta de educación”

Otro incidente entre funcionarios y diputados se dio el 25 de junio, durante una citación de la Comisión de Desarrollo Social (Mides), presidida por el diputado Sergio Enríquez Garzaro, de la UNE, con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social.

En esa ocasión, Enríquez reclamó a la viceministra de Protección Social, Bertha Zapeta, la falta de acciones del programa de Comedores Sociales, principalmente en Sololá.

Zapeta le respondió que están trabajando en tres municipios de ese departamento a través del Registro Social de Hogares, pero que aún no se ha implementado el programa de Comedores Sociales. En ese momento, el legislador solicitó a la funcionaria que diera sus respuestas a las cámaras y a los medios de comunicación, ya que algunos realizaban la transmisión en vivo a través de las redes sociales.

“Contéstele al pueblo de Guatemala: ¿cuándo le van a dar comida?”, cuestionó Enríquez.

Ante eso, la viceministra brindó su respuesta, pero en idioma k’iche’, uno de los que se hablan en dicho departamento:

“Con gusto me dirijo al pueblo de Sololá, que habla los idiomas kaqchikel, k’iche’ y tz’utujil. Me dirijo a ustedes en idioma k’iche’ para informarles que hemos llegado a la apertura de 97 comedores en diferentes departamentos y municipios. Para el departamento de Sololá, el equipo en territorio está llegando a visitar a los alcaldes para conversar con ellos y así llevar el programa social Comedor Social. Además, si algún interesado quiere coordinar con nosotros para trabajar, puede realizar sus solicitudes con el personal en Sololá”.

La respuesta provocó el enojo de varios diputados, entre ellos Enríquez, quien solicitó a la funcionaria que le respondiera en español y no en un idioma que no conoce, lo que calificó como una falta de respeto:

“Que me traduzcan eso, vamos a sacar un comunicado en el idioma que ella habló para desmentir... no sé qué habrá dicho. Si nos viene a mentir aquí, en nuestra cara, no sé qué habrá dicho. Me parece una falta de educación de parte suya”, aseguró el congresista, quien fue respaldado por la diputada Lourdes Teresita de León, también de la UNE y quien es hija de Sandra Torres, para que la funcionaria respondiera en español.

Ante las acciones del diputado Enríquez, el 4 de julio la viceministra Zapeta presentó una querella penal en el Organismo Judicial (OJ), en su contra en donde se le señala por la posible comisión de los delitos de discriminación y racismo.

LECTURAS RELACIONADAS Viceministra Bertha Zapeta interpone querella por incidente en el Congreso con diputado Sergio Enríquez Garzáro

“Yo hablo como quiera"

El 8 de enero ocurrió el primer incidente del 2025 entre funcionarios de gobierno y diputados durante una citación de los diputados de la bancada Vamos con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, (Mides).

En esa ocasión los congresistas cuestionaron a las autoridades del Mides sobre la entrega del Bono Nutrición y el Bono Único de Q1 mil para 100 mil familias, que fue prometido por el gobierno en el 2024.

La citación trascurría con normalidad cuando llegó el momento para la intervención del diputado de El Progreso, César Rodas, quien hizo cuestionamientos sobre el Bono Nutrición.

La viceministra de Protección Social, Bertha Zapeta, le respondió que ella fue designada por el presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien también fue electo por la población.

Esto provocó que el jefe de la bancada, Allan Rodríguez, interviniera.

“Usted fue impuesta, no fue electa, ubíquese, usted aquí no va a venir a faltar el respeto a un diputado, tratando de insinuar que usted representa una cantidad de votos, porque usted no representa ninguna cantidad de votos, viceministra. Nada tiene usted que estarse comparando con un diputado electo democráticamente que representa distritos, aldeas, no se compare”, afirmo Rodríguez.

“Ambos somos funcionarios señor diputado”, respondió Zapeta, lo que provocó la siguiente respuesta por parte del diputado:

“Yo no soy funcionario señora viceministra, soy dignatario de la Nación”.

En ese momento intervino la viceministra de Política, Planificación y Evaluación del Mides, Alejandra Menaldo.

“No creo que haya necesidad de alzar la voz”, indicó la funcionaria a los diputados, a la vez que les manifestó que en la transmisión de lo ocurrido se podía dimensionar la “violencia política” que se podía ejercer al alzar la voz.

Sin embargo, esto solo provoco la reacción de Rodríguez quién respondió los siguiente:

“Viceministra, usted aquí no viene a burlarse de los diputados ni del pueblo de Guatemala. Si su forma de ser esa esa, limítese, usted va a respetar, usted no viene a hacer lo que se le da la gana, aquí usted va a respetar. Agarra el micrófono cuando se le da la gana, acá no es su casa, ya usted viene y responde lo que se le pregunta, y yo hablo como yo quiera porque yo dirijo esta citación, usted va a respetar, y si se quiere reír, vaya a reírse de su casa, de los niños de su casa, acá no se va a venir a reír de preguntas que le están haciendo serias”, recriminó Rodríguez.

Ejecutivo pide respeto

Ante las constantes citaciones e incidentes ocurridos entre funcionarios y diputados durante las citaciones en el Congreso, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, ha pedido a los congresistas que permitan trabajar a los ministros y demás funcionarios.

También solicita a los diputados: “No confundir fiscalización con el hostigamiento, como forma de violencia política. El Congreso debe actuar con responsabilidad y respeto”, afirmó Palomo, quien también considera que los diputados deben respetar la investidura que ostentan los ministros.

Según indicó el secretario de Comunicación Social, entre el 2024 y lo que va del 2025 se han realizado 2 mil 400 citaciones a funcionarios en el Congreso y casi la mitad de los ministros se encuentran interpelados.