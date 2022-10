Empieza batalla legal por integración de nómina de seis para elegir a Contralor, luego de exclusión de candidato oficialista

Aunque el detalle del amparo no fue explicado durante la reunión de trabajo de la Comisión, la acción legal fue notificada cuando se conocía quienes son los seis profesionales que los comisionados consideran aptos para liderar la Contraloría General de Cuentas (CGC), elección para la que no se tomó en cuenta a Erick Mazariegos.

La Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas ya integró la nómina, pero el escenario no parece ser tan claro. A minutos que se conoció la lista de los seis candidatos dos aspirantes impugnaron, entre ellos Erick Mazariegos, tachado de ser el candidato oficialista, según las organizaciones fiscalizadoras del proceso.

Mazariegos, exviceministro de educación y actual subsecretario de una dependencia del Ejecutivo, obtuvo una calificación en la tabla de gradación de 61.04 puntos, quedando en el puesto 21 y la línea de corte para que los aspirantes fueron considerados una opción eran dentro del universo de los mejores 12 calificados.

Aunque Mazariegos hubiese obtenido una calificación sobresaliente para estar en los primeros puestos, tampoco desvaneció los señalamientos que le hizo la sociedad civil. La Postuladora acordó en votación que podía continuar en el proceso pero que se tomaría en consideración que los señalamientos persistían, porque no se aceptaron sus pruebas de descargo.

Junto a la acción de amparo de Mazariegos ingresó otro amparo a nombre de la también aspirante Olga Patricia García Hernández, quien al ser calificada en la tabla de gradación obtuvo una calificación de 39.23.

La nómina

Los seis candidatos para la jefatura de la CGC fueron electos entre los 12 aspirantes con mejores calificaciones según la tabla de gradación, respetando así la línea de corte fijada para el proceso de selección.

Se trata de Carlos Humberto Echeverría Guzmán quien consiguió en la primera ronda de votación el apoyo de 22 comisionados; también fue el aspirante con mejor calificación alcanzando una nota de 89.83 puntos.

La segunda en integrar la lista de candidatos y optar al cargo de Contralor General de Cuentas es Adriana Estévez Clavería, quien ocupa el quinto puesto de los 12 mejores con una puntuación de 80.98.

El tercer candidato es Marvin Antonio Berdúo Matzir, quien en una tercera ronda de votación llegó a 17 votos, en las primeras dos rondas obtuvo 11 y 13 votos respectivamente, dicho profesional tuvo una calificación de 73.17.

En una cuarta ronda de votación Frank Helmuth Bode Fuentes obtuvo 16 votos, convirtiéndose en el cuarto candidato para dirigir la CGC, él fue uno de los aspirantes objetado pero a quien si se le aceptaron sus pruebas de descargo y su evaluación arrojó 81.53 puntos.

En esa misma ronda el aspirante Julio Ottoniel Roca Morales consiguió 17 votos, siendo el quinto candidato para la nómina, dicho profesional obtuvo una nota de 77.97 en la tabla degradación.

La última casilla fue para Jorge Luis Maldonado Maldonado, quien obtuvo la segunda calificación más alta con 81.56, él se convierte en el sexto candidato tras recibir 20 votos a favor.

Dudaron de la línea de corte

El universo de elegibles para la nómina de candidatos a la CGC se respetó, eligiendo únicamente entre los 12 aspirantes con las mejores calificaciones.

Llegar este punto no fue fácil, ya que en la primera parte de la jornada hubo tensión por la falta de criterios unificados que mantenían algunos comisionados, precisamente para la aprobación del protocolo para las votaciones.

Algunos comisionados dijeron que hubo una confusión, ya que dijeron votar a favor pensando que se trataba de un solo punto del documento y no de las reglas en totalidad.

El principal protagonista de la discusión fue Gerardo Santéliz, comisionado electo por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CPA), de la planilla Nosotros.

Dicho comisionado no estuvo de acuerdo desde el principio con el protocolo, porque solamente se consideraba para la votación a los 12 que integran la línea de corte, pero no al resto de aspirantes.

“Está el artículo 4 de la Constitución donde se habla de igualdad en dignidad y derecho, oportunidad y responsabilidad de las personas (…) en el artículo 23 de la Ley de Comisiones de Postulación se habla que se deben de calificar todos, no solo las mejores notas”, argumentó.

La diferencia de criterios o la confusión dio pie a que algunos comisionados, además de Santéliz, explicaran que elegir entre solo 12 podía llegar a no ser lo mejor.

Quien acuerpó esta postura fue Milton Fuentes, electo por el CPA pero por la planilla Gran Alianza de Profesionales (GAP), contraria a la de Santéliz pero que coincidieron con el mismo argumento.

“Es muy bueno o sano que lo entendamos que este protocolo tiene que ser universal de acuerdo al artículo 23, no enmarcarse únicamente al primer corte de los 12, ese es solo un primer corte, no es único”, refirió Fuentes.

Si la Comisión hubiera cedido a esos comentarios, Mazariegos y el resto de candidatos, a pesar de tener calificaciones bajas habrían tenido que ser considerados como opciones para la nómina de seis.

“Solamente votaremos sobre los 12”

Esos argumentos fueron expuestos fuera de tiempo, según la explicación que dio Roberto Moreno, presidente de la Comisión, que defendió la línea de corte que fue respaldada por la mayoría de comisionados días atrás.

“Yo quiero separar dos cosas. Una es la mecánica de las votaciones, y lo segundo es la intencionalidad que hay atrás de cambiar o no la mecánica de las votaciones”, señaló Moreno ante la insistente y repetitiva discusión por el protocolo de votación que hacía referencia directa a la línea de corte.

“La línea es que solamente votaremos sobre los 12 mejores punteos, eso quedó resuelto por 20 de los comisionados y esa fue la resolución que tomamos, eso se decidió antes de conocer los resultados de las evaluaciones”, añadió el presidente recordando que este criterio se acordó antes que se conociera la calificación de cada aspirante.

Santéliz no estuvo de todo de acuerdo ya que desde el inicio de la discusión fue claro en decir que una calificación, además de ser respetable, puede muchas veces no representar al aspirante más apto.

“Yo reconozco las mejores notas que están registradas dentro del proceso de postulación y tablas de gradación, pero dejo claro que no la mejor nota puede ser la mejor persona (…) si a mí me nominaron a través del CPA para venir a refrendar las mejores notas, no hubiera invertido ni dinero ni mi tiempo para estar aquí”, indicó.

Las propuestas

La Presidencia y Secretaría de la Comisión propuso a los comisionados que para los protocolos de votación debían hacerlo a viva voz, indicando previamente si consideraban idóneo o no al profesional.

Por mayoría la Comisión prefirió no valorar públicamente la idoneidad de aspirante, y por sugerencia del comisionado César Sarat, de CPA – Nosotros, se acordó que por motivos prácticos la votación sea simultánea, es decir levantando la mano, como ha venido trabajando la Postuladora.

Hubo otra sugerencia del comisionado Erick Leony, comisionado de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), que proponía dar prioridad a los seis aspirantes con mejores notas.

También se incluía que la Comisión discutiera la idoneidad y honradez de los aspirantes considerando los resultados de las pruebas psicométricas, mismos que por privacidad de los profesionales no se hicieron públicos.

Si la Comisión identificaba a alguno no idóneo de esos primeros seis continuarían con el siguiente profesional, siempre dentro del universo de los mejores 12, pero esa propuesta no obtuvo mayoría.

Perfil de los seis finalistas

Carlos Humberto Echeverría Guzmán – 89.83 pts

Profesional con 25 años de experiencia en la rama económica. Además de contar con una licenciatura en contaduría también cuenta con un segundo título como abogado y notario.

Fue Decano de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Rural de Guatemala de 2009 a 2013, y cuenta con un doctorado en Derecho Tributario y Derecho Mercantil, avalado por la Universidad de Valencia.

Se ha desempeñado como socio director en firmas nacionales y extranjeras, es docente universitario de cursos de pre y post grado.

Adriana Estévez Clavería – 80.98 pts

Tiene un doctorado en Tributación impartido por la Universidad Galileo de Guatemala, y tiene 30 años de ejercicio profesional en las ciencias económicas.

Fue electa por el presidente Alejandro Giammattei para integrar el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para el periodo 2020 – 2024; del 2004 al 2016 estuvo en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), en parte de la gestión de Blanca Stalling, actual magistrada de Corte Suprema de Justicia.

En cuando a experiencia docente, su hoja de vida refleja que ha impartido capacitaciones institucionales en el Centro de Estudios Tributarios (Censat) de 2020 a 2022.

Marvin Antonio Berdúo Matzir – 73.17 pts

Posee un doctorado en Auditoria Gubernamental y Rendición de Cuentas y Transparencia en la Gestión Pública por la Universidad Galileo de Guatemala, posee alrededor de 15 años de experiencia desde su primer empleo en la materia.

Desde agosto de 2019, a meses que tomó el cargo el excontralor Edwin Salazar, llegó a la Contraloría General de Cuentas donde ha sido Director General y Director de Auditoria Interna.

Tiene expediente de 14 años en la docencia a nivel universitario donde destaca además de los cursos la supervisión de Ejercicios de Práctica Supervisada (EPS) y asesor de tesis para el título de licenciatura.

Frank Helmuth Bode Fuentes – 81.53 pts

Tiene un doctorado en Auditoría Gubernamental y Rendición de Cuentas y Transparencia en la Gestión Pública, importadito por la Universidad Galileo de Guatemala. Tiene 18 años de experiencia.

Es actualmente asesor del despacho superior de la Contraloría General de Cuentas, ingresando el 12 de abril de 2019, tan solo nueve días después que el Congreso nombró a Edwin Salazar como jefe de la Contraloría.

Ha sido docente universitario a nivel de licenciatura, actualmente formando parte de la terna evaluadora de tesis de post grado en la sede de la Universidad de San Carlos de Guatemala de la región norte del país.

Julio Otoniel Roca Morales – 77.97 pts

Es doctor en Ciencias de la Administración y según cita su expediente tiene una trayectoria en el mundo de la contaduría y las ciencias económicas durante los últimos 20 años.

Actualmente se desempeña como Gerente General del Cuerpo de Bomberos Municipales, y fue auditor interno del Fondo para la Paz (Fonapaz) de 2002 a 2004.

Imparte la docencia en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) desde el 2004, teniendo a su cargo cursos de los niveles de maestría y doctorado.

Jorge Luis Maldonado Maldonado – 81.56 pts

Cuenta con un doctorado en Alta Dirección Política y Administración Pública por la Universidad Galileo de Guatemala, logrando acumular hasta este momento 22 años de experiencia profesional.

Actualmente se desempeña dentro del Registro de Información Catastral (RIC), pero previamente acumuló 14 años de experiencia en diferentes puestos dentro de la Contraloría General de Cuentas.

También se ha desempeñado como docente universitario a nivel de licenciatura en diversas sedes de la Universidad Mariano Gálvez.