En 48 horas la nueva directiva del Congreso ordena evaluar 342  recontrataciones 022 y cambia cuatro directores

Las nuevas autoridades del Organismo Legislativo decidieron reconsiderar las 342 recontrataciones de personal 022, las cuales ya habían sido autorizadas por la Comisión Permanente encabezada por el expresidente del Congreso Nery Ramos.

Así lo confirmó el diputado Elmer Palencia, segundo vicepresidente de la nueva directiva y jefe del bloque legislativo Valor, después de ser consultado de las primeras decisiones administrativas alrededor de ese organismo.

“Acá ha habido notas periodistas y un montón de situaciones con la contratación de personal, situaciones de posibles plazas fantasmas, esto y lo otro, y a raíz de eso es que se estuvo discutiendo porque consideramos necesaria una revisión y dilucidar todos esos temas”, explicó el vicepresidente.

Fuentes del Congreso que pidieron no ser citadas alertaron la semana pasada de que la Comisión Permanente, presidida todavía por el diputado Ramos evaluaba la recontratación de 342 personas bajo el renglón 022.

Despejar dudas

La postura institucional que emitió en aquel momento el Congreso decía que las plazas habían sido requeridas por los distintos directores del Congreso, quienes aseguraban que era el personal mínimo indispensable para la operación del parlamento.

Además, explicaron que se buscaba la recontratación del personal 022 porque había plazas permanentes, contratos 011, que todavía no habían sido ocupadas, por lo que requerían esa cantidad de trabajadores.

En respuesta, Ramos, ahora primer vicepresidente de la nueva Junta Directiva, defendió en sus redes sociales las recontrataciones, pero las nuevas autoridades optaron por reevaluarlas.

“Desde afuera uno puede decir un montón de cosas, pero es necesario ver si todo el personal contratado es necesario dentro del Organismo Legislativo, y si cumple sus funciones y si llena el perfil necesario”, reafirmó Palencia.

Durante la presidencia de Ramos, datos oficiales del Congreso apuntan a que hubo un aumento considerable del personal 022.

“Yo antes de calificar algo como bien o mal, considero que lo primero que hay que hacer es evaluar y eso vamos a hacer, revisar las contrataciones que hizo la Comisión Permanente”, dijo Palencia.

Cambian a directores

Otra de las decisiones administrativas asumidas por la Junta Directiva fue el cambio de cuatro direcciones del Congreso, todas ellas promovidas por el nuevo presidente del Legislativo, Luis Contreras, integrante del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

“Como todo cambió de administración, ayer el señor presidente hizo unas propuestas de cambios de dirección en algunas unidades, que a criterio de él debían tener nuevo personal, personal evaluado por él para poder atender todo lo administrativo”, explicó el segundo vicepresidente.

Las direcciones renovadas en sus mandos son la General, de Recursos Humanos, Administrativa, y de Recursos Humanos.

“La nueva Junta Directiva toma no solo el honor de tener el puesto, sino la responsabilidad administrativa que esto conlleva. El señor presidente hace una evaluación, hace su propuesta y en lo personal lo apoyo, porque tenemos que asumir los cargos con mucha responsabilidad”, concluyó Palencia.

La primera plenaria

La directiva también propuso una orden de día para una primera sesión de pleno, en la que buscan cumplir con algunas de las tareas de cara a la renovación de cargos en instituciones del Estado.

El primer punto previsto es juramentar e instalar a la Comisión de Postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ya tiene designados a todos sus comisionados, tanto titulares como suplentes.

El Congreso había convocado el 13 de enero para juramentar a los primeros comisionados, pero el pleno de diputados optó por aplazar el juramento, ya que todavía quedaban pendientes los designados por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Esta postuladora es presidida por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, según lo estipulado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp).

Las sesiones de dicha comisión, también por mandato legal, deben celebrarse de manera pública en las instalaciones del Congreso, lo que garantiza la publicidad de sus actos.

El segundo punto a discutir es un proyecto de acuerdo de cara a la elección del Congreso para designar un magistrado titular y un suplente para la próxima Corte de Constitucionalidad (CC).

El modelo que sugerirán los integrantes de la Junta Directiva al pleno de diputados fija una convocatoria, establece la documentación requerida, y fija un plazo durante febrero para que todos los interesados presenten sus expedientes.

Las propuestas sugeridas por la directiva son similares a las que el Congreso utilizó en el 2021, cuando los diputados por mayoría se inclinaron a favor de la magistrada Dina Ochoa.