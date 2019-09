Estos son los partidos cancelados y con señalamiento por financiamiento electoral dudoso

El fiscal Rafael Curruchice compareció a Tribunales el 2 de febrero pasado para pedir control jurisdiccional en investigaciones relacionadas con partidos políticos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Durante los últimos años de mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se conocieron algunos avances en las pesquisas por blanqueo de capitales y financiamiento electoral ilícito.

Los casos investigados por el Ministerio Público (MP) causaron acciones penales y señalamientos contra seis agrupaciones políticas, algunas de las cuales ya fueron canceladas.

El 5 de febrero pasado el fiscal José Curruchiche llegó a la Torre de Tribunales. Iba acompañado de un auxiliar y llevaba gran cantidad de documentos que sustentan la petición para avanzar en las investigaciones contra seis agrupaciones políticas.

Se trata, según el orden alfabético del nombre de cada partido, de Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Partido de Avanzada Nacional (PAN), Todos, Unión del Cambio Nacional (UCN), Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-Maíz y Visión con Valores (Viva).

Ese día el fiscal especificó: “El Ministerio Público ha solicitado hoy un control jurisdiccional que significa que un juez de instancia penal se constituya como contralor de la investigación que se va a realizar en contra de las organizaciones políticas”.

Los casos avanzan y en la Dirección de Gestión Penal designaron, por sorteo, las judicaturas en donde se harán los requerimientos sustentados en fiscalización electoral de fondos, el 407 “L” del Código Procesal Penal.

El modificado artículo contempla: “El representante legal o miembros de los órganos de la organización política, que impida al TSE realizar su función de control y fiscalización de fondos públicos y privados con respecto al financiamiento a las organizaciones políticas para actividades permanentes y de campañas electorales, será sancionado con prisión de uno a cinco años”.

También los extintos partidos Patriota y Libertad Democrática Renovada están señalados por estos ilícitos, y varios funcionarios del gobierno patriotista enfrentan procesos penales vinculados al partido.

La más reciente petición de cancelación es la del partido Unidad Nacional de la Esperanza. Varios funcionarios, empresarios y la exvicepresidenciales están vinculados a casos de financiamiento electoral dudoso.

Así quedaron los casos

Juzgado Noveno Penal. Compromiso, Renovación y Orden (CREO).

Juzgado Décimo Penal. Partido de Avanzada Nacional (PAN).

Juzgado Décimo Penal. Todos.

Juzgado Undécimo Penal. Unión del Cambio Nacional (UCN).

Juzgado Cuarto Penal. Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-Maíz.

Juzgado Séptimo Penal. Visión con Valores (Viva).

El Partido Patriota (PP) fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de forma oficial 31 de enero del 2017. Ningún integrante de la agrupación que llevó a la presidencia al general retirado Otto Pérez Molina apeló la decisión del Registro de Ciudadanos.

La cancelación inició en meses anteriores después que el ente electoral llevó a cabo una auditoria al PP. Se determinó que había incoherencias en el informe de financiamiento electoral por lo que comenzó con el proceso de cancelación.

El 23 de enero del 2017 vencieron los 30 días hábiles que tuvo la dirigencia del PP para presentar sus pruebas de descargo, nadie lo hizo, por lo que fue cancelado.

En ese año, los dos únicos diputados del PP en el Congreso argumentaron que desconocían los detalles del proceso administrativo y aunque la diputada Stella Alonzo aseguró que apelaría la resolución, esto no ocurrió.

En el TSE, los dirigentes del PP omitieron en hacer algún tipo de petición.

En cuanto a la investigación penal el señalamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) se centra en el caso Cooptación del Estado de Guatemala, una extensa investigación de la supuesta maquinaria para cobrar sobornos y blanqueo de capitales que derivó en el supuesto enriquecimiento ilícito de Pérez Molina junto con la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien ya fue condenada a 15 años y seis meses de prisión por el caso Agua Mágica, un fraude millonario por la aplicación de una fórmula para sanear la contaminación en el lago de Amatitlán.

El caso Cooptación aún se discute en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez. Esta semana tomaron la palabra los primeros abogados para defenderse de la petición que hizo el Ministerio Público para que enfrenten debate 15 empresarios.

Otro señalado en este caso es Mauricio López Bonilla, quien fue ministro de Gobernación, a quien ya condenaron en dos juicios y acumuló 22 años y tres meses de prisión por los casos Patrullas fase dos y Blindados.

Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), también está procesado en el caso Cooptación. El señalamiento es por haber aportado dinero para regalos ostentosos para Pérez Molina y Baldetti.

Líder

El exdiputado y excandidato a la presidencia Manuel Baldizón ya sabe qué es la cancelación de un partido. El TSE terminó con la Libertad Democrática Renovada (Líder) el 25 de julio del 2016.

La cancelación de Líder sucedió por las constantes violaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, según el informe del Registro de Ciudadanos (RC). El señalamiento es por haber sobrepasado el techo de campaña electoral en el 2015, el cual fue fijado por el TSE en Q52.4 millones.

Líder fue fundado el 25 de noviembre de 2010 por Baldizón. La conformación del partido se dio por disidentes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Al cancelarse la agrupación ya no recibió la deuda política de US$1 millón 861 mil 810 -más de Q14.1 millones-.

A pesar de las apelaciones del diputado Roberto Villate el partido Líder dejó de existir ese año.

Baldizón fue detenido el 20 de enero pasado en Miami, Estados Unidos. Tiene orden de aprehensión por el caso Odebrecht y Transurbano en los juzgados de Mayor Riesgo D y Undécimo, respectivamente.

Las autoridades estadounidenses lo señalaron de supuesto lavado de dinero u otros activos y en la actualidad está detenido hasta que solvente su situación.

Villate enfrenta audiencia de primera declaración en el Juzgado Sexto Penal por ser el secretario general de la extinta organización y no haber reportado Q21 millones al TSE.

CNN

El partido Corazón Nueva Nación (CNN) fue cancelado el 18 de julio del 2017. Su representante fue Mario Roberto Chú.

El RC explicó que la agrupación no pudo justificar el soporte por el aporte recibido de Q1 millón 859 mil 249, que representaron la propaganda electoral durante la elección de 2015, cuyo candidato a la presidencia fue el coronel retirado Otto René Bernal Ramos, quien está en prisión y procesado por el caso Transurbano.

FCN-Nación

Desde abril del 2017 el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) atraviesa el proceso de cancelación porque, a criterio del ente electoral, se negaron a permitir la auditoría electoral. Además, señalaron irregularidades en el financiamiento electoral, sin especificar más detalles.

El 6 de abril de 2017, Leopoldo Guerra, jefe del RC, especificó: “Existe la omisión de rendir algunos informes relacionados al financiamiento público y privado de la campaña electoral, así como no haber permitido hacer una auditoría del 2014 al 2015”.

Este proceso se estancó. Incluso, este año en el evento electoral participó como candidato a la presidencia el diputado Estuardo Galdámez, quien obtuvo 181 mil 93 votos y quedó en octavo lugar con 4.12% de los votos. Galdámez enfrenta un proceso de antejuicio por el caso Subordinación, pero no ha logrado comparecer ante su pesquisidor.

UNE

La semana pasada la Feci planteó la cancelación de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ante el TSE debido a las investigaciones adelantadas por financiamiento electoral no registrado.

Entre los hallazgos destaca que en 2011 le detectaron el pago de US$68 mil por el uso de un helicóptero. Además, le atribuyen Q21 millones 500 mil en pagos a por campaña electoral a medios de comunicación, que tiene inconsistencias, según el ente electoral.

Por último, está el señalamiento a Sandra Torres, quien fue detenida el lunes 2 de septiembre y enviada a la cárcel Mariscal Zavala por no haber reportado Q27.7 millones al TSE durante la campaña de 2015 que la llevó a la segunda vuelta y perder ante el actual presidente de la República, Jimmy Morales.

En el caso Financiamiento UNE, la jueza Claudette Domínguez ligó a proceso a siete personas el pasado 23 de agosto, por financiamiento electoral no registrado.

Se trata de Maynor Feizal Zimeri Corado, Antonio Juan Cristiani Burkard, Héctor Rafael Leal Valdes, Edin Alberto Álvarez Pérez, Nelson Alexis García Morales, Per Michael Erichsen Rydhager y Susana Patricia Castellanos González.

En este mismo caso hay cuatro más procesados, entre ellos Gustavo Alejos, el exoperador del partido y exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom entre 2008 y 2012. Guarda prisión preventiva por financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, por supuestamente haber aportado Q500 mil en un cheque, en mayo de 2015.

GANA

El pasado 28 de septiembre del 2018 fue publicado en el Diario de Centro América el edicto del RC sobre la cancelación del partido político GANA por la infracción a las normas electorales que regulan el financiamiento a las organizaciones políticas.

La cancelación de la organización política sucedió luego que 15 personas renunciaron al comité ejecutivo de dicha organización política.

De acuerdo con la auditoría del TSE, la agrupación no reportó ninguna deuda. Pero algunas empresas de televisión y radiodifusoras registraron saldos pendientes por pagar del partido, por Q7 millones.

El pasado 11 de febrero el Tribunal de Mayor Riesgo A emitió condenas a los procesados en el caso Lavado y política, que se refiere a la financiación de la agrupación política GANA.

Édgar Morales Guerra, Chico Dólar, fue sentenciado a 38 años de cárcel y al pago de Q119.1 millones en el caso Lavado y Política, una trama que también alcanzó al exdiputado Jaime Antonio Martínez Lohaiza a quien se le dictó cinco años de prisión conmutables.

El relato del expresidente del Banco de Guatemala, Édgar Barquín, -que se declaró culpable en un juicio abreviado- también confirmó la tesis del Ministerio Público (MP) del lavado de más de US$33 millones. En total se documentaron 686 transferencias al exterior.

PAN

El 31 de octubre del 2018 el RC notificó que había iniciado el proceso de cancelación de la agrupación Partido de Avanzada Nacional (PAN).

El PAN tiene hallazgos por Q19 millones por préstamos sin documentación de respaldo del 2014 por Q2 millones 868 mil 596 y del 2015 por Q9 millones 238 mil. Según el informe de auditoría, ambos préstamos fueron otorgadas por dos empresas de las cuales el representante legal es integrante del Comité Ejecutivo de ese partido.

También de ingresos por autofinanciamiento de Q6 millones 962 mil 715.92 que no constan en las cuentas bancarias; gastos de campaña del 2015 no reportados, por Q78 mil 500, y diferencias entre lo gastado y lo reportado en gastos de campaña del 2015, por Q175 mil 139.

Viva

El partido Visión con Valores (Viva) también enfrenta la cancelación desde octubre del año pasado.

Una auditoría detalla un hallazgo que se refiere al gasto de campaña del 2015 no reportado por Q3 millones 173 mil 744.77. Además, hubo ingresos no dinerarios no contabilizados por Q200 mil y por último cuentas de gastos sin liquidar en el 2015, por Q214 mil 85.27.

Creo

El partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo) también está señalado por diversos hallazgos en relación con sus finanzas.

La auditoría electoral encontró hallazgos en Creo por un total de Q6 millones 742 mil 682.59, por gastos efectuados en el 2014 por financiamiento público por Q2 millones 613 mil 931 y en el 2015 por Q3 millones 500 mil.

Además, por gastos por financiamiento de campaña electoral no reportado del 2015 por Q628 mil 751.59 y por gastos de financiamiento electoral anticipada no operada contablemente en el 2014 y por presentación extemporánea de informes financieros en el 2015.

UCN

El partido Unión del Cambio del Cambio Nacional (UCN) tiene hallazgos detectados durante una auditoría electoral sobre sus estados financieros por Q21 millones 817 mil 791.

Los hallazgos reportados por la auditoría electoral se refieren a gastos realizados con fondos de financiamiento público sin documentos de respaldo en 2014 y 2015, por Q2.5 millones, y financiamiento para gastos del día de las elecciones del 2015, por Q15 millones que no fueron reportados.

También hubo financiamiento para gastos de campaña del 2015 no reportados por Q817 mil 791.93, emisión de cheques a nombre de ejecutivos del partido sin documentación de respaldo por Q3.5 millones y declaraciones juradas incompletas sobre la procedencia de recursos recibidos.

Esta agrupación era dirigida por Mario Estrada, quien fue detenido en Miami, bajo cargos de haber solicitado dinero al cartel de Sinaloa para la campaña a cambio de que al llegar al poder daría apoyo para el traslado de drogas hacia Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia de ese país. También habría planificado matar rivales políticos para conseguir la victoria electoral. La detención sucedió el 17 de abril pasado.

