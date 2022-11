Javier Hernández: ¿puede el Congreso sancionar a diputado que habría entrado en el Hemiciclo en aparente estado de ebriedad?

Las sanciones contra los diputados del Congreso de la República están reguladas en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que establece que solo se emitirá una amonestación cuando el parlamentario “faltare” a la ética y luego de una investigación, siempre y cuando no sea por la comisión de un delito o falta que dé lugar a un antejuicio. En todos los casos será la Junta Directiva la que determine que sanción se aplicará.

Este jueves 10 de noviembre, Hernández, actual jefe de bancada, se excusó con los diputados, el personal e incluso con los periodistas que cubren la fuente del Congreso. Además, se puso a disposición de la Junta Directiva, la cual debe analizar este tipo de casos y podría sancionarlo conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Legislativo.

El diputado Javier Hernández finalmente externó una disculpa a sus votantes y su familia. No obstante, el congresista no aclaró si llegó o no en estado de ebriedad, tal como lo señalaron otros diputados y visitantes, quienes le gritaron en los pasillos del recinto.

La Ley Orgánica del Congreso establece que los diputados pueden ser sancionados con:

Una amonestación privada, si la falta es leve.

Amonestación pública si es una falta grave.

Voto de censura, que se da cuando se cataloga como una falta grave que comprometa al Organismo legislativo.

En todos los casos, el artículo establece que se otorgará audiencia por 10 días para que pueda defenderse (posterior al inicio de las diligencias) y la sanción que se aplique puede ser apelable en un plazo de cinco días.

El secretario de la Junta Directiva del Congreso, Aníbal Rojas, declaró a los medios un día después del incidente, que primero se verificarán los videos que circulan en las redes sociales. “Creo que tenemos que empezar por eso para ser objetivos con la información y para el análisis”, indicó.

Rojas insistió en que la directiva solo dispone de las imágenes y que los señalamientos de Hernández estaba bajo efectos de licor, son solo suposiciones.

Decoro

El 1 de agosto la Junta Directiva del Congreso emitió el acuerdo 6-2022 en el cual conmina a los diputados para que guarden la conducta “coherente” con el orden público, además que guarden el decoro.

Como parte del acuerdo, se instruyó a las direcciones administrativas del Congreso para dar asesorías e inducciones sobre el tema a los diputados.

Antecedente

En 2016 la Junta Directiva del Congreso determinó sancionar con el voto de censura a Juan Manuel Giordano, quien era diputado de FCN Nación, por una serie de mensajes que se filtraron en los que se refería a “poner de rodillas” al gobernador de San Marcos en aquel entonces, Carlos Cardona.

En ese momento Giordano fue suspendido por 15 días sin goce de sueldo, pero por petición propia.