Juzgado ordena a la Anam repetir la elección de su Junta Directiva

El Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia Civil admitió un amparo provisional, el cual fue notificado este viernes 6 de marzo a las partes interesadas, para que en el plazo de cinco días se organice una nueva elección de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

El pasado 31 de enero la Anam celebró su asamblea anual para elegir a su nueva Junta Directiva para el período 2026-2028. El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, fue reelecto como presidente de la Asociación, en medio de alegatos de alcaldes opositores que señalaron que hubo acciones fraudulentas para beneficiar al jefe edil.

Este viernes 6 de marzo, sin embargo, el mencionado juzgado otorgó el amparo provisional para que se suspenda la elección de Siero, y ordena a la Junta Directiva convocar a un nuevo proceso de elecciones en un plazo de cinco días.

Se conoció que el amparo lo habrían solicitado los alcaldes de Nueva Santa Rosa, Enrique Arredondo y de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer; sin embargo, no fue posible conseguir una opinión de alguno de ellos.

Mientras tanto, el alcalde y actual presidente de la Anam, Sebastián Siero, sobre el amparo indicó que se prepara la apelación que corresponde legalmente, porque no están de acuerdo con el amparo.

El jefe edil también explicó que se trata de la cuarta acción legal que sus opositores presentan para repetir la elección de la Anam. Las tres acciones de amparo anteriores fueron rechazadas, dijo Siero, pero ahora consiguieron un juez que la admitiera, aunque sea una resolución sin fundamento.

"Es cuarto amparo que presentan. Los primeros tres los perdieron y este cuarto lo dieron, pero el amparo no tiene sentido, nosotros ya teníamos información desde hace varios días que andaban buscando a través del crimen organizado comprar la voluntad de algún juez y, por lo visto, lo consiguieron", dijo Siero.

La elección

La elección de la Directiva de la Anam comenzó el sábado 31 de enero con la noticia de que Enrique Arredondo, alcalde de Nueva Santa Rosa, era presidente de la asociación de alcaldes de Santa Rosa, lo que lo imposibilitaba para competir por la presidencia de la Anam. Arredondo era el principal opositor de Siero y había manifestado la intención de participar como candidato.

Sin nadie con quien competir, la elección de Siero sucedió rápido, lo que algunos alcaldes opositores calificaron como irregular y sugirieron que había existido un proceso fraudulento para beneficiar la reelección del jefe edil de Santa Catarina Pinula.

Ahí mismo, luego de la elección, Arredondo y Pellecer anunciaron que presentarían acciones para invalidar la elección, sosteniendo que había existido un robo.

"No quisieron aceptar la planilla. Diez minutos antes estaban dando un formulario, no aceptaron el que nosotros traíamos, tenía que ser uno de ellos y ahora que ya no hay tiempo", dijo Pellecer, luego de no poder participar.

Siero, en cambio, ha negado cualquier señalamiento de fraude. “Que las otras planillas no lograran tener la cantidad mínima de alcaldes demuestra que los alcaldes están apoyando este proyecto, que no es un proyecto de Sebastián, es un proyecto de los 340 alcaldes, porque estamos defendiendo el municipalismo”, dijo en su discurso de agradecimiento, luego de su reelección.