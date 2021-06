Las preguntas sobre corrupción que incomodaron a Alejandro Giammattei durante la visita de Kamala Harris a Guatemala

Giammattei y Kamala Harris hablan respecto del tema de la corrupción luego de reunión. (Foto: Érick Ávila)

Luego de su reunión la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente Alejandro Giammattei, brindaron conferencia de prensa para hablar sobre los acuerdos alcanzados y se refirieron al tema de la corrupción.

En su intervención en el Palacio Nacional de la Cultura, ambos funcionarios fueron cuestionados por periodistas sobre la corrupción en Guatemala.

La periodista Alexandra Jaffe le recordó a Harris que ella ha hablado sobre la necesidad de luchar contra la corrupción, para abordar las causas de la migración.

Señaló que él -Giammattei- se ha comprometido con Harris y ha dicho que tratará de no interferir en las iniciativas anticorrupción en la zona, luego le cuestionó ¿Qué le hace creer que usted puede confiar en él como socio sobre este tema?

A Giammattei le preguntó: ¿Qué diría usted a quienes lo critican y dicen que usted es parte del problema de la corrupción en su país y que usted no toma la lucha contra la corrupción en serio? Sin embargo, el mandatario no respondió.

Luego el periodista Ed O’Keefe también preguntó a Harris sobre el tema de la corrupción y a Giammattei le cuestionó respecto de qué dice a los críticos que piensan que él es una parte del problema de la corrupción en la región.

El presidente Giammattei respondió al periodista “yo le quisiera devolver la pregunta a usted, ¿En cuántos casos de corrupción he sido señalado? y le puedo dar la respuesta, “cero”.

Aseguró: “Nosotros estamos en una franca lucha contra la corrupción, pero la corrupción entendiéndose como un acto que es multidimensional. La corrupción no solo es de los políticos, la corrupción también pasa por algunas personas que obtienen dinero del extranjero para venir hacer cosas aquí y no se sabe quién se los mandó y para qué se está utilizando”.

Señaló que la corrupción es también en aquellas personas que cuando los para un policía ofrecen una “mordida” como decimos en Guatemala.

Resaltó que ahora hay una Comisión Presidencial que les cuenta las costillas y según él, hay rendición de cuentas. Añadió que por primera vez en la historia del país en los portales del Ministerio de Finanzas están los portales de la transparencia y ver cualquier gasto y cualquier préstamo hacia dónde van dirigidos. También afirmó que rompieron los fideicomisos secretos en su manejo.

“Hoy la información es pública, poder responder a aquellas personas que hablen sin tener evidencia, pues la verdad que me pasaría hablando todo el día porque hay muchos que hablan positivamente sin tener evidencia y hay otros que hablan negativamente sin tener evidencia”, expresó el funcionario.

Según Giammattei, el haber llegado a los entendidos que alcanzaron con Harris, lo único que demuestra es que no tienen problema en “ocultar absolutamente nada, si no al contrario, mientras más certificación haya internacionalmente que estamos haciendo lo correcto, pues vamos a seguir quitando esa narrativa, una narrativa muy distinta que se da allá, a la narrativa que hay aquí”.

“Contra eso tenemos que luchar, y lo vamos a luchar haciendo, no diciendo, lo vamos a luchar construyendo, no armando trincheras ideológicas, porque el hambre no tiene ideología”, enfatizó.

Añadió que se requieren hechos concretos.

Dijo que le han dicho al gobierno de los EE. UU. que para el gobierno de Guatemala no le interesa que venga un solo dólar directo al gobierno, lo que les interesa es trabajar en políticas públicas que trasladen esos recursos de una manera efectiva, significativa y sin costos intermediarios para que le llegue a las comunidades.

Señala independencia

Con respecto a la pregunta sobre la Fiscalía, afirmó que “en este país existe independencia, existe independencia judicial y ahí nosotros no nos hemos metido”.

Añadió que en cómo maneje el Ministerio Público (MP) la fiscal general, es problema de la fiscal general. En cómo maneje a los tribunales la Corte Suprema de Justicia, es un problema de ese organismo de Estado. También en cómo maneje el Ejecutivo los recursos, es un problema de ellos.

Aseguró que hacen rendición de cuentas para que la gente sepa en qué se está gastando. También a través de la auditoría social ir quitando la mentalidad de que todos los políticos por ser políticos tienen que ser corruptos.

Añadió que trabajan por judicializar los casos que se detectan en el Ejecutivo.

Informó que con Kamala Harris hablaron muy fuertemente sobre cómo combatir la corrupción, pues es un tema que les preocupa a ambos gobiernos, algo que estructuralmente ha tenido muchísimos problemas en Guatemala para ser controlados

Indicó que el compromiso fue aumentar las capacidades, dándoles soporte financiero al MP como lo han hecho para tener sedes en todos los municipios del país.

Lea también: Visita de Kamala Harris a Guatemala origina manifestaciones y pronunciamientos de distintos sectores

Señaló que una de las principales causas de corrupción en el país ha sido históricamente el narcotráfico.

Mientras que Harris respondió que una de las prioridades debe ser la lucha contra la corrupción.

Resaltó que el objetivo es arrancar de raíz la corrupción porque saben que no le conviene a una democracia y que el presidente Joe Biden habla mucho sobre este tema, del cual también ella habló con Giammattei.

Dijo que un componente esencial de las prioridades debe ser la lucha contra la corrupción, ya que esto erosiona la confianza que la gente tiene en su gobierno y dirigentes.

También tuvieron un diálogo muy franco sobre la importancia de un poder judicial independiente y hablaron sobre la importancia de una sociedad civil fuerte.

Además expresó sus inquietudes sobre estos asuntos que incluyen las posibilidades en este país para la reforma tributaria.

Previo a la visita de la vicepresidenta Harris a Guatemala, el mandatario Giammattei marcó diferencias ideológicas con la funcionaria.

El presidente dijo en una entrevista con la Voz de América (VOA), que cree que este es un primer acercamiento que va a sentar las bases de una relación.

Durante la entrevista se le consultó a Giammattei sobre si EE. UU. le ha manifestado alguna preocupación acerca de mantener vigente la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), a lo que respondió que no es un tema que le corresponda a él, pero cuestionó los resultados de esa entidad.

Presidente, mencionando la corrupción, uno de los principales temas de la administración Biden, ¿existe alguna preocupación o le han manifestado alguna inquietud acerca de mantener a la Feci?

“Ese no es tema mío, ese es un tema del fiscal o de la fiscal. Aquí en Guatemala la Fiscalía es un ente autónomo. Nosotros les damos dinero para su funcionamiento, para que expanda sus operaciones y los apoyamos muchísimo. Pero yo no voy a la Fiscalía a decirle a la fiscal mire quite este fiscal, ponga aquél. Es más, el día que lo hiciera estaría cometiendo un delito que me llevaría a la cárcel. No es cierto, no hay presiones de parte del Ejecutivo para acabar con ninguna fiscalía, yo creo que los resultados de la Fiscalía contra la Impunidad hablan por sí solos, es una de las fiscalías más grandes que hay y la que menos casos tiene”, expuso Giammattei en esa ocasión.