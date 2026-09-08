Ministerio de Finanzas habilita nuevamente “Buscar un proveedor” en Guatecompras

El Ministerio de Finanzas (Minfin) informó este martes 8 de septiembre que restableció los resultados de la funcionalidad “buscar un proveedor” en el portal Guatecompras y que “abrirá una ronda de diálogo”.

Varios sectores reaccionaron luego de que Guatecompras dejara de mostrar la base de datos de contribuyentes y restringiera la consulta de los proveedores del Estado, supuestamente con el propósito de hacer más eficiente el uso del portal y ante las quejas de algunas personas por la publicidad de sus datos, pese a que no tenían relación con las compras públicas.

En su información, la referida cartera indicó que el ajuste a la funcionalidad “buscar un proveedor” se implementó con el propósito de alinear la búsqueda con la finalidad de la contratación pública, así como evitar la exposición y consulta de información de personas sin vínculo con esos procesos.

“Luego de escuchar y valorar las observaciones, inquietudes y pronunciamientos recibidos, el Minfin considera necesario profundizar la conversación sobre el alcance y las implicaciones del ajuste para facilitar el intercambio de criterios, ideas y sugerencias”, según ese ministerio.

Afirmó que, en ese sentido, ha decidido restablecer, a partir de este 8 de septiembre, la consulta de la funcionalidad “buscar un proveedor” con el alcance que se tenía antes del 21 de julio del 2026, mientras socializa el ajuste con todos los sectores interesados.

“Las mejoras implementadas el 1 de septiembre de 2026 se mantendrán vigentes”, añadió.

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Anunció que convocará a un espacio de diálogo para socializar el ajuste que se implementó, resolver dudas, conocer casos de uso y considerar propuestas de mejora.

A su vez, aprovechará ese espacio para abordar de manera integral aspectos clave como el tratamiento y publicación de datos personales en Guatecompras, las experiencias internacionales comparadas en esta materia y la relevancia de la publicidad de la información sobre accionistas y beneficiarios finales de las empresas proveedoras del Estado.

El lunes 7 de septiembre, el presidente Bernardo Arévalo anunció que el Minfin suspenderá la implementación de los cambios efectuados en Guatecompras y abrirá un proceso de consulta con distintos sectores, luego de las críticas surgidas por las restricciones para consultar información en ese portal.

Arévalo defendió la modificación y aseguró que su propósito no es limitar la fiscalización de las compras públicas, sino facilitar el acceso a la información relevante.

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