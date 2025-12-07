Partido VOS elige Comité Ejecutivo Nacional con Jairo Flores como secretario general

El partido político Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) efectuó este domingo 7 de diciembre su Asamblea General Nacional, en la que participaron delegados de todo el país.

La actividad se llevó a cabo en un hotel de la zona 4 de la capital. Uno de los puntos centrales fue la elección y juramentación del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, que tendrá a su cargo la dirección de la organización política.

Durante la asamblea, diputados del partido VOS explicaron que la resolución del Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil fue apelada y que obtuvieron un amparo de la Corte de Constitucionalidad, el cual dejó en suspenso la resolución de una jueza. Por esa razón, la asamblea se celebró conforme lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Por unanimidad y con 98 votos, la Planilla 1 ganó la elección y juramentación del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del partido VOS para el periodo del 2026 al 2029.

La planilla es encabezada por el secretario general, Jairo Flores; el secretario adjunto 1, Orlando Blanco; el secretario adjunto 2, Carlos Barreda; el secretario adjunto 3, Aldo Dávila, y el secretario adjunto 4, Israel Santizo.

En la asamblea también se eligió al órgano de fiscalización financiera y al consejo político.

En declaraciones a la prensa, el diputado Jairo Flores indicó que la asamblea fue trascendental y que ser secretario general implica muchas responsabilidades y preparar al partido para las próximas elecciones. Flores afirmó que no tiene aspiraciones presidenciales.

El 4 de diciembre se reactivó la disputa por el control del partido VOS, con una resolución que retiraba la dirección de la agrupación a los diputados Orlando Blanco y Jairo Flores.

