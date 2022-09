Postuladora de CGC impone método de elección del 2018

Su apoyo al método de calificación del 2018 se dio durante la quinta sesión de la Comisión de Postulación, que igual a la plenaria del pasado miércoles fue lenta por la falta de acuerdos para la elaboración de la tabla de gradación.

Roberto Moreno, presidente de la Comisión, y Erick Leony, decano de la Universidad Francisco Marroquín, presentaron propuestas más no recibieron el apoyo mayoritario.

Las propuestas medían de manera específica y desglosada las capacidades de los candidatos, pero los detractores de la propuesta consideraron que su uso no era práctico.

“Es importante que hagamos conciencia ya pensando cuando hagamos la calificación de los expedientes, veo más viable la propuesta del 2018. La otra también está excelente pero está muy detallado, a la hora de calificar puede haber algún riesgo, yo sugiero que partamos de la del 2018”, argumentó Navarro.

Él fue respaldado por de León y Chavarría, esta última comisionada resaltó necesario hacer una revisión de la forma en que se distribuirían los puntos, pero que apoyaba la tabla usada en el proceso pasado.

“Yo me inclino por la tabla de hace cuatro años, con la diferencia que la asesoría no se divida porque también forma parte de la experiencia, que no se pondere porque el candidato puede mostrar su experiencia”, refirió.

Ante la falta de acuerdo el secretario de la comisión, Abel García, fue claro: “Yo creo que debemos de tomar un instrumento base que yo propondría fuera la que se utilizó en el 2018, el formato que uso esa comisión”.

Dudas por tabla del 2018

Finalmente se votó y por mayoría acordaron usar como base la propuesta del 2018 para medir los méritos profesionales de los candidatos a dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC), área que va a recibir el mayor porcentaje de calificación.

Una de las comisionadas que cuestionó el método de hace cuatro años fue María Antonieta del Cid, decana de la Universidad Rafael Landívar, quien encontró, a su criterio, una serie de ambigüedades.

“En la de hace cuatro años lo veo con un nivel de ambigüedad enorme porque eso quiere decir que alguien puede poner que hizo una asesoría en algo y no presentar evidencia, es información insuficiente”, manifestó.

Otra de los comisionados que dijo necesario contar con una buena herramienta de medición fue Leony, quien indicó que habría sido oportuno trazar una ruta de evaluación.

“No sé si habría sido más apropiado partir de un listado de objetivos de que queremos evaluar para asegurarnos que cada objetivo quede evaluado, no limitarnos con una camisa de fuerza”, refirió.

La Comisión acordó utilizar la base de la tabla de gradación del 2018 para la redacción y medición de los méritos profesionales, pero para facilitar su presentación usaron parte de los insumos propuestos por Leony.

Calidad vs tiempo

Es un hecho que la Comisión no pudo cumplir con el plazo constitucional para entregar la nómina de seis candidatos para la jefatura de la CGC, pero esto no significa que se tenga que sacrificar la calidad del trabajo.

Al menos eso opina Gerardo Santéliz, del CPA, “nosotros debemos de consumir el tiempo que sea necesario para entregar una nómina donde se va a elegir al Contralor, debemos usar nuestro tiempo y no correr la carrera que no nos corresponde”.

Por su experiencia en pasadas comisiones de postulación Luis Suárez, decano de la Universidad de San Carlos (USAC), destacó que no es viable una tabla con tanto desglose.

“Entre mayor desagregación tengamos de esto la calificación va a ser más compleja cuando lo veamos con los expedientes enfrente de uno, realmente vienen de diferente forma integrada”, expuso Suárez.

Pese a que algunos comisionados han hablado de la necesidad de tener una forma de calificación práctica, el presidente de la mesa Roberto Moreno, señaló que esto no afectará la calidad del trabajo.

“La tabla no es casual, la tabla parte de los aspectos que en ley tenemos que evaluar. Es efectivo que vamos a buscar la mejor tabla que sea posible pero no podemos enfrascarnos en cada aspecto en una discusión eterna de cada aspecto, no es lo más conveniente”, destacó.

¿Cómo va la tabla de gradación?

Las áreas de proyección humana y méritos profesionales tomaron como base la tabla de gradación del 2018, que tras consensos u opiniones de los comisionados ha ido tomando forma.

Méritos profesionales

Experiencia profesional pública y privada

Experiencia especifica en auditoria y fiscalización, administración de recursos humanos, gestión administrativa y financiera, administración pública y/o control gubernamental.

Mayor de 10 a 15 años (40%)

Más de 15 años (60%)

Cargos desempeñados en instituciones públicas y /o privadas

Cargos de alta dirección. (De 2 a 6 años = 40% más de 6 años = 60%)

Cargos en mandos medios. De 2 a 6 años = 40% más de 6 años = 60%)

Méritos de proyección humana

Vocación de servició a la comunidad y liderazgo

Servicios voluntarios como mínimo de tres años en organizaciones que trabajan en pro de la gobernabilidad democrática, integridad y transparencia. 50%.

Participación activa en juntas directivas, organizaciones gremiales, grupos comunitarios y prestación de servicios o cargos ad honorem en asuntos propios de su profesión. 50%.

La comisionada Chavarría manifestó, tras la distribución de porcentajes en el área de méritos profesionales, no estar de acuerdo con los porcentajes, dando a entender que podría tomar medidas para revertir la decisión.

Tras un llamado de atención del presidente la profesional solicitó que se sea más claro en la formulación de las preguntas, para evitar confusiones.

En la parte de méritos académicos se acordó que si tendrá calificación la licenciatura en contaduría, pero se premiará con más puntos si el aspirante tiene más licenciaturas con la materia relacionada.

Los primeros candidatos

Los primeros aspirantes a liderar la CGC presentaron su expediente en la secretaría de la Comisión la tarde de este jueves, a poco más de 24 horas que venza la convocatoria emitida por la postuladora que cierra su recepción el viernes a las 17 horas.

Según el cronograma de la Comisión que se ha visto alterado por la elaboración de la tabla de gradación, los comisionados esperarían comenzar con la revisión de los expedientes.