Postuladora de MP se entrampa en la calificación, y la presidenta de CSJ sugiere priorizar el amparo contra jueces

La aparente falta de acuerdos en la postuladora para fiscal general está frenando la fase de calificación, pero la presidenta de la comisión, Claudia Paredes, sugiere priorizar la respuesta a un amparo que busca excluir del proceso a los jueces de carrera.

La lenta dinámica ocurre en el último día programado para la calificación de los aspirantes a fiscal general, en las vísperas para integrar la nómina final de candidatos. El disenso es por la aplicación de la tabla de gradación, herramienta que mide los aspectos académicos, profesionales y éticos de los interesados en dirigir el Ministerio Público (MP).

Hasta las 18 horas, todavía restaba la calificación de 15 abogados, pero la comisión quedó detenida por falta de acuerdos para la calificación del profesional César Augusto Ávila Aparicio.

Tras la revisión de su expediente, la postuladora acredita al aspirante una nota de 64.13 sobre 100, pero la mayoría de los comisionados no aprobaron la nota por no estar de acuerdo en la forma en que se reviso el caso.

Las dudas surgen en una certificación que acredita los años de ejercicio profesional, que para algunos comisionados no llena los requisitos para ser consideraba viable, por ser extendida por un colega, y no por una institución o dependencia.

El caso ha motivado dos recesos de más de 30 minutos sin que la comisión llegue a acuerdos. Junto con él, todavía resta que la postuladora califique a 15 aspirantes

Luis Aragón, de Universidad San Pablo, ha atendido varias llamadas en los recesos de la comisión. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

La secretaria de la comisión, Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), declaró que, hasta ese momento, no se ha contemplado cambiar la fecha de integración de nómina de seis candidatos, programada para este viernes 17 de abril.

Priorizar amparo

La falta de consensos hizo que Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y presidenta de la comisión de postulación, sugiriera mejor priorizar la redacción de un informe que responde a un amparo, mientras se llega a los consensos para esa calificación.

Específicamente Paredes recomendó responder a un informe pedido por un juez por la acción legal presentada por el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón).

José González, de Universidad de Occidente, y Claudia Paredes, presidenta de la CSJ, han conversado en la mayoría de recesos. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

Ese amparo busca excluir del proceso de renovación de fiscal general a los jueces de carrera, argumentando que ese ejercicio profesional no es equiparable con los 10 años de abogacía, o un periodo como magistrado de Corte de Apelaciones que exige la ley.

“Es un derecho constitucional que no podemos vulnerar y dejarlo a último minuto, cuando eso puede detener ciertas situaciones que se siguen avanzando, yo creo que sería una responsabilidad de nosotros”, dijo Paredes.

Pero Gámez le respondió, explicando que todavía cuentan con el tiempo necesario para responder a ese amparo, siendo el plazo fatal este 17 de abril a las 14 horas.

“Estoy convencida que esta comisión es independiente, y que hacia el tanto no hay una definitividad en el asunto de esta comisión, pues los amparos no tendrían una razón de ser, porque no hay un agravio como tal”, dijo.

Finalmente el tema quedó en el aire, y ante la constante falta de acuerdos la postuladora volvió a dar un nuevo receso, lo que retrasa la calificación de los aspirantes restantes.

Presidenta de la CSJ, Claudia Paredes, busca priorizar un amparo de Cedecon qué podría excluir a los jueces del proceso de selección de candidatos para Fiscal General; Patricia Gámez expone que todavía hay tiempo suficiente para rendir el informe pedido por un juez. pic.twitter.com/iAbjUelG2D — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) April 16, 2026

Posible intención

Para Guillermo Fuentes, observador de la organización política Aire, pareciera que los contratiempos en esta jornada de la comisión buscarían “ganar tiempo” por si alguno de los amparos presentados contra el proceso, avanza.

“Nosotros estamos viendo que puede ser que quieran ponderar algunos puntos para este candidato, pero que también, de acuerdo a lo que se está discutiendo acá, estén esperando que pase tiempo para ver si existe alguna notificación de acuerdo a los amparos que se han presentado”, dijo.

El comisionado Luis Aragón atendiendo otra llamada durante los prolongados recesos. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

Por su parte Pablo Alejandro Solórzano, observador independiente, considera que la posible intención se deba a un análisis más riguroso, que busque evitar nuevas impugnaciones contra un proceso, que en los primeros días de calificación, ya ha sido cuestionado y criticado por los aspirantes.

“Se está trazando un proceso en cuanto al tiempo, sí, pero esperemos que la calidad se mantenga en cuanto al trabajo que están haciendo, porque precisamente la idea es evitar impugnaciones o acciones que puedan ser presentadas por aspirantes para entorpecer el proceso o encontrar una dificultad para la transición en su momento”, indicó.

No puede regresar nómina

La comisión de postulación tiene como tarea final entregar una lista de seis candidatos al presidente, para que él elija de estos al futuro jefe del MP para el periodo 2026-2030.

En el marco de esta, y otras elecciones de segundo grado, la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), indicó que ante inconformidades con esa lista de candidatos, el presidente podría no elegir de ella y devolverla, pero esta posibilidad no está regulada en ley.

“No hay una previsión en la ley como tal señalando qué pasa en ese momento. La ley no es tan casuística como para ir a ese tipo de detalles. Cada quien, en el ámbito del momento de su competencia, según le corresponda, pues tiene que analizar lo que le compete hacer y cómo lo va a hacer”, dijo Gámez, secretaria de la comisión y presidenta del Cang.

Aunque no este permitido, la comisionada prefirió no dar comentarios por desconocer que decisiones puede tomar el presidente Arévalo tras recibir la lista de candidatos.

“En este caso yo no me atrevería a emitir una opinión sobre lo que podría o no hacer el señor presidente, porque esa es su facultad en el sentido de ese es el momento que a él le corresponde y es su responsabilidad”, concluyó.