Postuladora finaliza hoy la fase de recepción de expedientes para aspirantes a fiscal general y jefe del MP

El proceso de renovación del Ministerio Público (MP) se encuentra en la fase de recepción de expedientes, que concluye este viernes en la sede del Palacio de Justicia.

Los abogados interesados en entregar su expediente tienen hasta este viernes 20 de febrero, a las 15.30 horas, para entregar su papelería; luego de la hora limite no se aceptarán más postulaciones.

La comisión de postulación tiene como tarea elaborar una nómina de seis candidatos al cargo de fiscal general, la cual debe ser enviada al presidente Bernardo Arévalo, quien nombrará de manera directa al próximo jefe del MP.

La postuladora comenzó sus sesiones de trabajo bajo la presidencia del magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz, quien ahora será sustituido por Claudia Paredes, recientemente electa presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En las primeras decisiones que tomó la comisión, elaboró el perfil del aspirante, y enfatizó como requisito indispensable que los abogados presenten la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, un finiquito que extiende la Contraloría General de Cuentas.

Esta decisión generó un pulso entre los comisionados, debido a que un grupo minoritario buscaba eliminar este requisito entre los exigidos por la comisión de postulación.

También se aprobó la tabla de gradación con la que calificará a los aspirantes que pasen la fase de revisión de expedientes, evaluación de documentos que está prevista para este lunes 23 de febrero.

La tabla de gradación destina 70 puntos para los méritos profesionales, 28 méritos académicos y los últimos 2 puntos para la proyección humana; mientras que la línea de corte establecida es de 75 puntos; es decir, aquellos que no lleguen a la nota mínima no podrán ser considerados como potenciales candidatos para integrar la nómina.

Mynor Francisco Hernández Castillo Walfred Orlando Rodríguez Tórtola Juan Luis Polanco Santizo Wálter Brenner Vásquez Gómez Gabriel Estuardo García Luna Henry Alejandro Elías Wilson Brenner Israel Ronaldo López de León Marco Antonio Cortéz Sis Edgar Miguel Morales Santos Mainor Eduardo González Méndez Marlon Orlando Ordóñez Cordón Jaime Leonardo Tecú Blanca Odilia Alfaro Guerra Gladys Verónica Ponce Mejicanos Zoila Tatiana Morales Valdizón Paolo Rubén Similox Valiente Néctor Guilebaldo de León Ramírez Carlos Alberto García Alvarado Sully Claudet Merlos Moya Thelma Shayne Ochaeta Argueta

*Información en desarrollo.