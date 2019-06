Propuesta de Jimmy Morales no tiene respaldo de presidenciables

Migrantes caminan en el desierto para llegar a la frontera sur de Estados Unidos e ingresar a ese territorio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El gobierno del presidente Jimmy Morales ha constituido el discurso que se basa en el rechazo a la injerencia extranjera, fue una de las premisas con las que se fraguó el distanciamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pero una carta que envió el congresista de Texas, Vicente González, al presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, expone una política distinta a no tolerar incursión foránea. En la misiva Morales invita al gobierno estadounidense a instalar tropas militares en su territorio.

El documento la envió el congresista estadounidense el 16 de abril pasado y expuso: “El presidente Jimmy Morales ha indicado que daría la bienvenida a la introducción de tropas de Estados Unidos en la frontera norte de Guatemala. Migrantes del Triángulo Norte primero deben atravesar la frontera Guatemala-México en su travesía al norte”.

Más adelante González reiteró a Trump analizar el ofrecimiento: “Si usted quiere ver disminución de aprehensiones -flujo migratorio- en la frontera de México, le animó fuertemente a que seriamente considere la oferta de Morales”.

Las evidencias del ofrecimiento de Morales también las expuso el diario Washington Post, en un artículo periodístico cita que González se reunió con el embajador de Guatemala en EE. UU., Manuel Espina, y el diplomático guatemalteco aseguró que “Guatemala daría la bienvenida a las tropas estadounidenses para ayudar a asegurar su frontera norte”.

Acogida y rechazo de propuesta

Candidatos a la presidencia interrumpieron sus mítines en la etapa final de las elecciones para referirse al ofrecimiento que habría hecho Morales al gobierno estadounidense. Los presidenciables con mayor intención de votos según encuestas expusieron sus posturas y la mayoría rechaza la presencia de tropas militares en territorio guatemalteco.

La candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, criticó: “Demasiado drástico -usar tropas militares de EE. UU.-, las migraciones no se solucionan así, se deben atacar las causas. Las razones de las migraciones son la pobreza, la falta de empleo, la diferencia en salarios. Jimmy Morales está confundido y mal asesorado, no hablan de narcotráfico, no hablan de contrabando, solo de fregar a la gente y lo veo injusto”.

Alejandro Giamattei, candidato presidencial del partido Vamos, señaló que la propuesta que evidencia la carta del congresista “no está alejado de la política correcta para los EE. UU. desde la cual controle no solo el tema de la migración”, pero aclaró que no considera esa estrategia como la idónea para disminuir la migración.

“La migración no la detienen soldados, el tráfico de drogas sí la pueden detener soldados, la migración no la detienen muros, lo único que detiene la migración son muros económicos, no son muros de concreto”, enfatizó Giamattei.

El candidato presidencial de la colación Partido de Avanzada Nacional y Podemos, Roberto Arzú, fue el que más coincidió con el ofrecimiento y dijo que, “que la idea de Jimmy Morales es para frenar una serie de cosas” y relató “les dijimos -a los congresistas estadounidenses- que por qué no coadministramos puertos, aeropuertos, aduanas y migración juntos”.

Arzú expuso que la “coadministración” es conveniente para el gobierno de EE. UU. para eliminar “chantajes” y a cambio solicitará “equipar a las fuerzas de seguridad de Guatemala”.

El candidato presidencial del Partido Visión con Valores, Isaac Farchi criticó la decisión: “Estamos vendiendo nuestra soberanía por enésima vez, no sé porque los guatemaltecos pensamos que necesitamos extranjeros para cuidarnos a nosotros mismos en todos los sentidos en corrupción en seguridad y defensa”.

“Cada centímetro de tierra que se le damos a los extranjeros estamos perdiendo nuestra soberanía”, señaló Farchi. Además, propuso que se deben tener “aliados para solucionar problemas en común”.

La postura del candidato a la presidencia de Prosperidad Ciudadana, Edwin Escobar, no rechaza el uso de tropas militares y señaló que “hay que respetar la soberanía nacional, pero también hay que reconocer que el problema del crimen organizado y narcotráfico excede nuestra capacidad financiera y que requerimos apoyo hemisférico. Necesitamos apoyo del país del norte -EE. UU.- que se queda con el dinero, con la droga y nosotros con las armas y los muertos”.

Julio Héctor Estrada, presidenciable de Compromiso Renovación y Orden expuso: “El mensaje más importante es que, no es construyendo muros como se mejoran las condiciones de vida de la gente, ya sea muros físicos o muros con personal militar, el país tiene que generar oportunidades de empleo”.

El presidenciable del partido Humanista, Edmond Mulet, indicó: “Cualquier presencia de tropas extranjeras en Guatemala debe ser autorizada por el Congreso de la República. Eso se puede deducir de los artículos 172 y 244 de la Constitución que se refieren al Ejército Nacional”.

Mensaje ambiguo

El gobierno guatemalteco no aclaró si el congresista González expuso a Trump en la carta un ofrecimiento oficial de Morales y se limitó a exponer que las únicas medidas de cooperación para disminuir el flujo de migrantes son las que se acordaron con Kevin McAleenan, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. la semana pasada.

“El acuerdo que se suscribió esta semana con el secretario de Homeland Security es el único ofrecimiento oficial, y, el cual será implementado en los próximos días”, argumentó Alfredo Brito secretario de Comunicación Social de la Presidencia.

