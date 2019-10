Pulso en el Congreso para destituir al procurador de Derechos Humanos

Jordán Rodas asiste a citación donde se pide la remoción de su cargo. (Foto Prensa Libre: Noé Medina)

La comisión de Derechos Humanos del Congreso está integrada por 13 diputados, uno integrante por cada legislativo, y para lograr que en el seno de esa sala se apruebe la petición de destituir al ombudsman y está se eleve al pleno del Congreso se necesitan ocho votos, pero ese primer pulso no lo lograrían ya que solo se cuentan con seis.

Un segundo pulso se debería librar en el pleno del Congreso, donde se necesitan 105 votos para lograr la destitución del magistrado de conciencia. Sin embargo, podrían llegar a 95 votos.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, compareció este 29 de octubre a una citación a la comisión de Derechos Humanos del Congreso para defenderse por la petición del diputado Juan Manuel Giordano de cesarlo en el cargo.

La citación empezó tarde debido a que aún no se presentaban los diputados, a un inició se tuvo la presencia de cinco legisladores y poco a poco se llegó a nueve.

El presidente de esa sala legislativa, Aníbal Rojas, quien que representa al bloque Visión con Valores, leyó los cinco puntos por los que, a consideración de Giordano, el procurador de los Derechos Humanos debe ser removido del cargo.

“Por su inacción en temas como invasión de fincas, la muerte de tres soldados en Samuy 2, El Estor, Izabal; la toma de la Universidad de San Carlos, el amparo que presentó para evitar la expulsión del embajador de Suecia, Anders Kompass, y por participar en la marcha de “la poderosa vulva”, dijo el diputado.

El procurador se retiró de la citación al momento de no haber quórum, por la salida de los diputados Amílcar Pop, de Winaq; Walter Félix, de URNG; Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, y Carlos Fión, de Creo.

No se presentaron a la reunión los parlamentarios Napoleón Rojas, de UCN; Raúl Romero, de Fuerza; Sandra Morán, de Convergencia, y Juan Carlos Salanic, de la UNE. Quienes se quedaron hasta el final de la sesión fueron: Álvaro Arzú Escobar, del Partido Unionista; Aníbal Rojas, de Viva; Juan Manuel Giordano, de FCN-Nación; Fernando Linares-Beltranena, del PAN, y Edna Soto, del partido Todos.

Al romperse el quórum, Rodas abandonó la sala, lo que causó malestar de los diputados. Arzú Escobar indicó que el quórum era de más del 25 por ciento, como lo manda la ley, por lo que Rodas había cometido un delito en flagrancia.

Mientras que Rojas agregó que no volverán a citar a Rodas y que la próxima semana votarán para decidir si trasladan al pleno la solicitud de remoción del cargo.

Incluso, el diputado Luis Hernández Azmitia pidió al presidente de la comisión que solicitará a la fuerza publica (Policía Nacional Civil) que condujera al Procurador de regreso a la citación.

Montenegro, al momento de tomar la palabra, explicó que hay temas como la invasión a fincas que no le competen al ombudsman, sno al Ministerio Público y a la PNC, por lo que instó a que también fueran invitados a la citación. Por aparte, Pop no estaba de acuerdo, debido a que en la misma citación se quería que de una vez se conociera la destitución de Rodas y recordó que no existe un procedimiento para la remoción del funcionario, por lo que se debe de garantizar el debido proceso, con lo que el resto de diputados no estaban de acuerdo al señalar que ellos no eran un tribunal.

Sin embargo, la sentencia 272-2000 de la Corte de Constitucionalodad establece en el tercer considerando: “Los derechos de audiencia y al debido proceso reconocidos en el artículo 12 de la ley fundamental, al provenir de una norma general prevista en la parte dogmática, deben tener plena observancia en todo procedimiento en que se sancione, condene o afecten derechos de una persona. Tienen mayor relevancia y características en los procesos judiciales es cierto, pero su aplicación es imperativa en todo tipo de procedimientos, aún ante la administración pública y Organismo Legislativo y cualquier otra esfera de actuación, media vez, por actos de poder público, se afecten derechos de una persona”.

Cierran calles aledañas

La citación al procurador se dio mientras las calles aledañas al Congreso fueron cerradas y con presencia de la Policía Nacional Civil, que no permitió la locomoción de ciudadanos que necesitaban ir al Mercado Central como de grupos que manifestaron su apoyo a Rodas.

Mientras que en casa Larrazábal, lugar donde se llevó a cabo la citación, se permitió el ingreso a personas de Fundación contra el Terrorismo y Guatemala inmortal.

El presidente del Congreso e integrante de esa sala legislativa, Álvaro Arzú Escobar, dijo que se pidió el cierre para resguardar la integridad de los diputados y del personal del Congreso, debido a que quienes manifestaron son grupos criminales.

“El artículo 78 de la Ley Orgánica del Congreso establece que el ingreso a ese organismo es regulado por la junta directiva y en base a ello hay varios grupos delincuenciales: la batucada del pueblo, que se dedica a agresión de diputados; la AEU, que se dedica a la toma de edificios públicos, y el grupo CCDA, que son expertos en la invasión de fincas”, explicó el presidente del Congreso.

Quienes votarían

Los bloques legislativos

Bloques diputados

FCN-Nación 37

Todos 14

MR 12

Alianza Ciudadana 11

PAN 3

UCN 7

Independientes 6

Viva 4

Unionista 1

Total 95

