Seguridad e impuestos marcaron la agenda del Congreso, que aprobó 19 decretos en siete meses

La agenda del Congreso de la República durante los primeros siete meses del año estuvo marcada por decisiones en distintas áreas: desde medidas de seguridad y cambios al presupuesto hasta reformas tributarias, educativas e institucionales. En total, fueron aprobados 19 decretos entre enero y julio.

El año legislativo comenzó con una medida relacionada con la seguridad. Mediante el Decreto 1-2026, el pleno del Congreso ratificó el estado de Sitio declarado por el Organismo Ejecutivo en todo el territorio nacional durante 30 días.

En materia de inversión pública, los diputados aprobaron reformas a las normas que regulan los consejos de desarrollo. El Decreto 2-2026 modificó procedimientos para la ejecución de proyectos y el uso de recursos destinados a obras en los municipios.

A esta medida se sumó la ampliación al presupuesto general del Estado contenida en el Decreto 3-2026, que incorporó más recursos al ejercicio fiscal del 2026 para atender programas y obligaciones de distintas instituciones.

En educación, el Congreso creó, mediante el Decreto 4-2026, la Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades, una nueva normativa para regular la formación de docentes. Posteriormente, con el Decreto 12-2026, modificó la Ley de Institutos de Educación por Cooperativa para actualizar su funcionamiento.

Aprueban cambios

Los cambios al funcionamiento del Estado también formaron parte de la agenda. El Decreto 5-2026 reformó el Código Municipal para modificar disposiciones relacionadas con la administración local.

Mientras, el Decreto 7-2026 aprobó una nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación, con cambios en su estructura y atribuciones.

En el ámbito institucional, el Decreto 8-2026 estableció la integración de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031, con los magistrados designados por las distintas entidades que participan en el proceso.

También fue aprobada una nueva normativa para los jubilados del Instituto de Previsión Militar. El Decreto 9-2026 creó la Ley para la Dignificación de Jubilados y Pensionados de esa institución.

Uno de los decretos que generó discusión fue el 10-2026, que buscaba endurecer las penas por abuso sexual infantil y elevar a 18 años la edad de consentimiento. Sin embargo, la norma fue vetada por el presidente y no entró en vigor.

De impacto económico

En el área económica, ante el incremento en los precios de los combustibles, el Congreso aprobó el Decreto 11-2026, que creó un apoyo temporal para los consumidores de diésel y gasolinas.

También hubo cambios tributarios. El Decreto 6-2026 eliminó el impuesto sobre herencias, legados y donaciones, mientras que el Decreto 13-2026 reformó la Ley de Actualización Tributaria, con modificaciones a disposiciones del sistema fiscal.

Como parte de los reconocimientos aprobados por el Legislativo, el Decreto 14-2026 declaró el Día Nacional del Terapeuta Respiratorio para reconocer la labor de este sector.

De cara a las elecciones generales del 2027, el Decreto 15-2026 aprobó disposiciones presupuestarias para fortalecer al Tribunal Supremo Electoral y apoyar la preparación del próximo proceso electoral.

En materia de seguridad financiera, el Decreto 16-2026 aprobó una nueva ley para prevenir y combatir el lavado de dinero, otros activos y el financiamiento del terrorismo.

Las últimas aprobaciones del período estuvieron relacionadas con desarrollo e impuestos. El Decreto 17-2026 creó la Ley Temporal de Desarrollo Integral para destinar recursos a proyectos de desarrollo.

Posteriormente, el Decreto 18-2026 modificó el Impuesto Único sobre Inmuebles y estableció en cero el pago del IUSI para las viviendas que cumplan con los requisitos definidos en la ley.

Finalmente, el Decreto 19-2026 amplió hasta el 31 de diciembre el plazo para pagar el impuesto sobre circulación de vehículos, con lo que extendió el período para que los contribuyentes cumplan con esa obligación.

Así, los 19 decretos aprobados durante los primeros siete meses del año reflejan una agenda legislativa concentrada en seguridad, finanzas públicas, cambios tributarios, reformas institucionales y la preparación del escenario electoral del 2027.