Sigue el distanciamiento: Guillermo Castillo, el ausente de los actos del primer año de gestión de Alejandro Giammattei

Vicepresidente Guillermo Castillo y artesanos de Totonicapán. (Foto: Vicepresidencia)

El vicepresidente Guillermo Castillo fue el gran ausente de los actos con motivo del primer año de gestión de Alejandro Giammattei.

Como es habitual, el Congreso fue el escenario para la presentación del informe del primer año de administración, en este caso de Alejandro Giammattei, pero sin el acompañamiento de Castillo, quien para poco antes había publicado una foto de una reunión con artesanos de Totonicapán.

En una carta remitida el 12 de enero a Allan Rodríguez, presidente del Congreso, Castillo se excusó de atender la invitación al acto, que también celebró la toma de posesión de la nueva junta directiva.

En la tarde este 14 de enero, la Presidencia organizó un evento con presencia del gabinete de Gobierno, cuerpo diplomático, diputados, órganos de Estado y representantes de sector privado donde nuevamente Castillo no estuvo presente.

Reunido con Artesanos de Totonicapán quienes solicitan apoyo del Gobierno para potenciar las actividades que realizan. Las Mipymes constituyen un verdadero motor de desarrollo en el país. Debe dárseles la asistencia necesaria.#YoPertenezcoAquí#EsteEsUnGranPaís#WillyCastillo pic.twitter.com/OagzsvLDVK — Willy Castillo Reyes (@GuilleCastilloR) January 14, 2021

Allí, Giammattei hizo un repaso de los logros de su administración en 2020 y llamó a trabajar en unidad por la reconstrucción luego de las tormentas Eta e Iota y la reactivación económica frente a la pandemia del coronavirus.

“Hoy, por increíble que parezca, somos más fuerte que nunca, hoy estamos más unidos y somos más capaces que hace un año. Por eso hagamos algo: tomemos todo lo pendiente, lo que pusimos en pausa y principiemos a ver hacia adelante. Miremos a esa Guatemala que queremos. Busquemos la oportunidad de apartarnos, busquemos la oportunidad de encontrar lo que nos aparta (sic), luchemos por los proyectos que necesitamos, pero hagámoslo juntos”, sostuvo.

Prensa Libre preguntó a la Vicepresidencia si Castillo fue invitado o si se excusó de asistir a este acto, pero no hubo respuesta al momento de la publicación de esta nota. Tampoco se había pronunciado Castillo con motivo del primer año de gestión.

Sigue el divorcio

La ausencia de Castillo refuerza más la percepción de que el binomio presidencial sigue distanciado.

Aunque el 5 de diciembre de 2020 hubo un anuncio conjunto para trabajar y dialogar luego de que Castillo le pidiera a Giammattei una renuncia mutua, los hechos parecen que no han encontrado puntos de encuentro.

El 28 de ese mismo mes, el vicepresidente respondió a una declaración de Giammattei respecto a que “Harry Potter no existe” para solucionar los problemas nacionales. Castillo lo corrigió en torno a que “seguramente Harry Potter no existe” pero “es debe de este Gobierno dar resultados concretos en la lucha contra la desnutrición”. Y demandó del Ejecutivo: “soluciones no justificaciones”.

El episodio más reciente fue el 4 de enero de 2021, cuando lamentó que Giammattei hizo cambios en el Gabinete sin tomarlo en cuenta, que criticó como “cambios para que nada cambie”.