Trasnochados, señalamientos de “berrinches” y botellas de mezcal: los momentos que llamaron la atención en la maratónica sesión del Congreso

En una extensa jornada que se prolongó por más de 13 horas, el Congreso de la República aprobó reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, la nueva Ley de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2025, por un monto de Q148 mil 526 millones.

La sesión estuvo marcada por tensos debates, acusaciones cruzadas y decisiones de último momento.

También incluyó tensos enfrentamientos verbales entre diputados, y un hecho curioso, como el regalo de botellas de mezcal personalizadas con grabados para los legisladores, que entregó el diputado Luis Aguirre.

La maratónica jornada concluyó con una moción que interrumpió una de las sesiones más largas y agitadas del año. En ese momento, ya era casi inentendible la lectura del secretario de la Junta Directiva, Juan Carlos Rivera.

Reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada

La jornada inició con la discusión de la reforma al artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada.

La iniciativa, presentada de urgencia nacional, fue cuestionada por diputados como Allan Rodríguez, quien señaló que esta medida busca "quitar el artículo para que el Movimiento Semilla pueda reactivar su partido político".

A pesar de las críticas, con 125 votos, se aprobó la moción para abordar la reforma.

Finalmente, el pleno dio su aval para modificar el artículo, eliminando la suspensión o cancelación de partidos políticos bajo esta normativa, entre estos: Semilla.

Nueva Ley de la PNC

La atención se trasladó luego a la discusión de la nueva Ley de la PNC.

La propuesta fue introducida en medio de cuestionamientos por la falta de tiempo para analizarla.

Durante la discusión, el diputado Álvaro Arzú calificó el proceso como "un berrinche de Nery" —en referencia al presidente del Congreso, Nery Ramos— y criticó las enmiendas introducidas a última hora.

"La ley se tiene que respetar y los procesos se tienen que respetar, pero no lo hicieron. Hace una hora y media tuvimos que presenciar el berrinche más lamentable que un presidente ha hecho en la historia de esta institución. A esta ley le podemos llamar el ‘berrinche de Nery’. Fue una irrespetuosidad (sic) que me quitara la palabra. Esto no es serio. Nos pidieron votar por algo que ni siquiera conocemos. Las formas importan, y aquí no se respetaron", declaró Arzú.

El punto más controversial fue el artículo 60, que regula que los agentes de la PNC no serán retenidos en prisión preventiva si utilizan su arma de fuego durante el ejercicio de sus funciones.

Arzú también señaló a los diputados que se acercaron a Rodas, momento en que le cerró el micrófono.

Tras un prolongado cabildeo que duró cerca de una hora, la moción para aprobar la ley de urgencia nacional recibió 109 votos.

Este punto generó un intenso debate entre los diputados, quienes cuestionaron la premura y el alcance de las reformas.

El diputado Elmer Palencia expresó su rechazo a la votación: "Pueden irse. ¡Fuera! Mi voto fue en contra porque esto es un chiste, nosotros no somos un juguete. Si quiere pasar una ley que no sirve, pásenla entonces".

Por su parte, el presidente del Congreso, Nery Ramos, defendió la propuesta asegurando: "No se está pidiendo impunidad para nadie, se está pidiendo que no los traten como delincuentes".

Con 115 votos finales, se aprobó la nueva normativa, que sustituirá la vigente desde 1997.

Presupuesto 2025 y aumento salarial a diputados

La discusión del Presupuesto General 2025 comenzó entrada la noche.

Entre los puntos más polémicos estuvo la aprobación de una enmienda que permite un incremento en el salario de los diputados, asegurando que este no sea menor al de un magistrado de Sala (más de Q45 mil mensuales).

A las 4.32 de la madrugada, se aprobó el tercer y último título del presupuesto, que incluye financiamiento para incrementos salariales y traslados de personal del sector salud al renglón 011, en respuesta a demandas de los salubristas que se encontraban protestando en las afueras del Congreso.

En medio de la discusón, el diputado Bequer Chocooj pidió la palabra fue llamado al orden tres veces, pero también le quitaron el uso de la palabra. En ese momento se escuchó un insulto.

Finalmente, a las 5.02 horas, con 140 votos, se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2025 por Q148 mil 526 millones.

Entre los ajustes, destaca un incremento en el presupuesto del Congreso a Q1 mil 464 millones, incluyendo readecuaciones salariales.

