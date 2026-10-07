¿Quién era Javier Maldonado Quiñónez, exministro de Comunicaciones que murió a los 46 años?

Javier Maldonado Quiñónez falleció la noche del 6 de octubre de 2026, a los 46 años, después de ser localizado con una herida provocada por arma de fuego en la cabeza, en un inmueble de la colonia Vista Hermosa, zona 15 de la Ciudad de Guatemala.

El exfuncionario fue trasladado a un centro asistencial privado, donde posteriormente se confirmó su muerte.

Los primeros reportes policiales señalaron como una de las hipótesis un posible suicidio, indicaron las autoridades mientras avanza la investigación.

Su trayectoria en el CIV

Maldonado Quiñónez desarrolló buena parte de su trayectoria profesional dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Antes de ocupar el cargo de ministro, fue director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) y posteriormente viceministro de Edificios Estatales y Obra Pública, desde donde estuvo vinculado con la ejecución y seguimiento de proyectos de infraestructura pública.

El 1 de julio de 2021 asumió como ministro de Comunicaciones, en sustitución de Josué Edmundo Lemus, durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

Permaneció en el cargo hasta el 14 de enero de 2024, cuando concluyó el período de gobierno.

Durante su gestión estuvo al frente de una de las carteras con mayor peso en la ejecución de obra pública, con responsabilidad sobre proyectos de infraestructura vial, edificios estatales y otras obras ejecutadas mediante el CIV.

Su administración también estuvo vinculada a decisiones presupuestarias y a la ejecución de proyectos de infraestructura en distintos departamentos del país.

Un proceso penal que terminó en falta de mérito

Después de dejar el cargo, Maldonado Quiñónez también enfrentó señalamientos relacionados con su gestión administrativa.

A inicios del 2026, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) lo vinculó a una investigación por supuestos nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes relacionados con plazas administrativas.

Sin embargo, en junio de 2026, el Juzgado Séptimo Penal dictó falta de mérito a su favor.

Según la resolución judicial, los hechos analizados estaban relacionados con una actualización administrativa de manuales de puestos y delegación de funciones y no constituían delito.

Su relación con la política y la obra pública

Durante su paso por el CIV, Maldonado Quiñónez tuvo relación con diputados y actores políticos vinculados con la gestión de proyectos de infraestructura y asignaciones presupuestarias.

Su período al frente de la cartera coincidió con la administración de Giammattei y con una etapa de fuerte ejecución de obra pública, particularmente en infraestructura vial y edificios estatales.

Por eso, su nombre apareció en decisiones relacionadas con la administración del ministerio.

Durante su gestión, entre 2021 y 2024, estuvo inmersa en la dinámica histórica de una de las carteras más fiscalizadas del Estado.

Posteriores titulares de esa misma dependencia, como el exministro Félix Alvarado, han calificado públicamente el funcionamiento interno de la obra pública en Guatemala afirmando que “solo pasa si hay corrupción; la gasolina es el dinero y el aceite es la corrupción”.

Este contexto estructural explica por qué las administraciones que han dirigido el CIV enfrentan constantes auditorías, revisiones de contratos, citaciones legislativas y cuestionamientos por el retraso o incumplimiento en obras de infraestructura vial, educativa y hospitalaria.

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