Secuestros exprés y asaltos a arquitectos: la modalidad que se activa con citas falsas para proyectos

El Colegio de Arquitectos de Guatemala (CAG) denunció un incremento reciente de casos de extorsión, asaltos y secuestros exprés contra profesionales del gremio, tras el reporte de al menos tres hechos casi consecutivos en los últimos días.

Según informó la entidad, la problemática no es nueva y se ha registrado desde años atrás; sin embargo, la recurrencia de los casos recientes motivó la emisión de una alerta preventiva dirigida a sus agremiados.

De acuerdo con el Colegio, la modalidad consiste en contactar a arquitectos y diseñadores a través de redes sociales o sitios web profesionales, donde ofrecen servicios de diseño y asesoría. Inicialmente, los supuestos clientes solicitan información o una cotización y posteriormente invitan a participar en un proyecto.

Como parte del engaño, las víctimas son citadas para realizar visitas de campo o conocer el terreno del supuesto proyecto. Al llegar al lugar, son trasladadas a zonas alejadas sin señal telefónica, donde permanecen incomunicadas y son obligadas a entregar dinero a cambio de su liberación, configurándose secuestros exprés. En otros casos, los hechos derivan en asaltos.

Según las denuncias recibidas por el CAG, los agresores han robado equipo de trabajo, computadoras, drones e incluso vehículos.

La información de contacto previa —como números telefónicos, correos electrónicos y referencias familiares— facilita las amenazas posteriores.

Ante este panorama, el Colegio emitió un aviso público en el que recomienda a sus agremiados adoptar medidas de precaución, entre ellas:

Solicitar documentos de identificación antes de iniciar cualquier proyecto.

Realizar reuniones previas en lugares seguros.

Establecer filtros para definir el perfil del cliente.

Informar a familiares o personas cercanas sobre reuniones y visitas de campo.

“Estas acciones buscan reducir riesgos y promover un ejercicio profesional más seguro”, señala el comunicado.

Hasta el momento, se ha identificado que este tipo de hechos ocurre principalmente en zonas alejadas o de difícil acceso, donde suelen citar a las víctimas para supuestas visitas de campo.

De acuerdo con la información recopilada, los agresores han buscado terrenos, fincas o áreas periféricas ya sea de la ciudad u otras regiones, con accesos complicados y poca conectividad, lo que en los casos recientes han dificultado que las personas puedan retirarse del lugar o pedir ayuda con rapidez.

Denuncias remitidas a Fiscalía

El CAG indicó que, según la información que han recibido, una fiscalía ya da seguimiento a este tipo de denuncias, aunque reconoció que en muchos casos las víctimas no formalizan la denuncia por temor o por haber sido amenazadas.

También advirtió que esta modalidad no afecta únicamente a arquitectos, sino que se han reportado casos en los que ingenieros, empresas o incluso estudiantes y practicantes enviados a campo han sido víctimas de estos hechos.

Se consultó al Ministerio Público (MP) para conocer detalles sobre las investigaciones en curso; sin embargo, no hubo respuesta al cierre de esta nota.

