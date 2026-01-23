Asaltan autobús con más de 35 pasajeros en ruta a la zona 21 capitalina

Un autobús del transporte colectivo que viajaba de la zona 1 hacia la zona 21 fue asaltado por un grupo de hombres armados, quienes abordaron el vehículo durante el recorrido y obligaron a más de 35 pasajeros a entregar sus objetos de valor.

El hecho ocurrió este viernes 23 de enero en la ciudad capital. Los responsables escaparon con rumbo desconocido.

Paramédicos de los Bomberos Municipales asistieron a varios usuarios que sufrieron crisis nerviosa. No se reportan personas con lesiones físicas, según informan los socorristas.

Presencia policial en el lugar

Agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al sitio tras llamadas a los números de emergencias. La institución confirma que se iniciaron las pesquisas para dar con los responsables.

Las personas que viajaban de zona 1 hacia la zona 21 indican que varios sujetos abordaron el automotor y les despojaron de sus pertenencias, la @PNCdeGuatemala ae encuentra en el lugar. pic.twitter.com/GkBI1bRc3O — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) January 23, 2026

Precaución y repunte de asaltos en buses

Autoridades policiales advierten que los asaltos a buses suelen incrementarse en rutas especialmente en horas de madrugada o tarde-noche. Denuncias ciudadanas apuntan a que los objetos robados, principalmente teléfonos móviles, son vendidos en mercados como El Guarda y La Terminal, donde se han detectado redes de reventa con aparente complicidad de vendedores.

La Policía recomienda extremar precauciones al utilizar el transporte colectivo y reportar de inmediato cualquier movimiento sospechoso.

