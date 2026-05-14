Bomberos reportan hallazgo de cadáveres y personas fallecidas en ataques armados

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Bomberos reportan hallazgo de cadáveres y personas fallecidas en ataques armados

Los bomberos reportan la muerte de seis personas en las últimas horas en Guatemala. Algunas fueron baleadas y otras fueron localizadas en lugares públicos.

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HALLAN CUERPPO EN RUSTRIÁN, VILLA CANALES

El cadáver de una persona fue localizado envuelto en sábanas en Rustrián, Villa Canales. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Este jueves 14 de mayo se registraron hechos de violencia con personas fallecidas en distintas partes del país, según reportes de los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que en el área urbana de La Blanca, San Marcos, un hombre y una mujer murieron atacados a balazos.

Las víctimas caminaban por la calle cuando fueron atacadas por causas que aún se desconocen.

En otro hecho, en el barrio El Porvenir, Monjas, Jalapa, ocurrió un ataque armado contra un hombre.

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Socorristas de la estación de Monjas intentaron auxiliar a la víctima, pero ya no contaba con signos vitales, por lo que notificaron a las autoridades correspondientes. El ataque ocurrió en un inmueble que, al parecer, funciona como negocio.

Los Bomberos Voluntarios informaron del hallazgo de un cadáver envuelto en sábanas en la ruta a Chichimecas, Villa Canales.

El cuerpo fue abandonado a la orilla de la carretera, en el caserío Rustrián. Se desconoce la identidad de la persona.

Para leer más: Identifican cadáveres hallados en la Ruta al Atlántico, tenían antecedentes y eran presuntos pandilleros

La Cruz Roja Guatemalteca reportó que localizó a una persona fallecida por causas desconocidas en el vertedero municipal de la zona 12 de Cobán, Alta Verapaz. Se desconocen las causas del deceso y, según la Cruz Roja, la persona fue identificada como Edgar Pop, de 35 años.

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Los Bomberos Municipales reportaron el hallazgo del cadáver de un hombre en la calzada Atanasio Tzul y 24 calle, zona 12.

Añadieron que el cuerpo presenta algunos golpes; sin embargo, se desconoce la causa exacta del deceso.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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