Cisterna vuelca en la ruta al Pacífico y video muestra derrame de combustible

Los Bomberos Voluntarios informaron que este lunes 2 de febrero un camión cisterna que transportaba combustible volcó en el kilómetro 75.4 de la carretera al Pacífico.



Socorristas atendieron al piloto Raúl Linares, quien sufrió golpes leves y una crisis nerviosa.



Según imágenes de los bomberos, por el impacto contra el asfalto, la cisterna presentó una fuga y parte del combustible se derramó en la vía. El tránsito es lento en el área del accidente.



Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que, en la aldea El Zapote, El Jícaro, El Progreso, se registró un accidente en el que una mujer que se conducía en una motocicleta murió en el lugar.





Además, dos personas resultaron con heridas leves. En ese punto colisionaron un automóvil y una motocicleta.



Añadieron que, en el kilómetro 175 de la ruta entre San Pedro Jocopilas y Sacapulas, Quiché, un picop y un automóvil colisionaron.



Paramédicos atendieron a tres personas con heridas leves que no ameritaron traslado a un centro asistencial.

Para ver más: Video muestra el momento en que un camión sin frenos arrolla a motoristas en Palín-Escuintla



La Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula informó que un automóvil cayó en una hondonada en la calle principal de Laguna Bermeja.

Accidente en el km 75.4 de la ruta al Pacífico

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.