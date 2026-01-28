¿Clima o negligencia?: analistas señalan fallos humanos y omisión estatal en tragedia del Lago de Atitlán

La volcadura de una lancha en el Lago de Atitlán, el pasado 27 de enero, dejó un saldo de dos turistas panameñas fallecidas y puso en evidencia fallas estructurales en la seguridad del transporte acuático en Sololá. Durante la reciente emisión del programa Impacto Directo, de Guatevisión, expertos calificaron el hecho como evitable y señalaron responsabilidad directa del piloto y de las autoridades por falta de control y supervisión.

“No se puede culpar solo al viento”

Uno de los puntos más debatidos fue la declaración del piloto, Rafael "R", de 19 años, quien bajo custodia policial aseguró: “El aire me estaba empujando cuando la señora se pasó al otro lado, por eso dimos vuelta”.

Esta afirmación fue rechazada por varios analistas. “No es aceptable culpar a los pasajeros por levantarse”, advirtió Nydia González, mercadóloga y coach de vida. Añadió que “los lancheros conocen los horarios críticos del clima y no siempre avisan de los riesgos, ni entregan chalecos salvavidas”.

Para el abogado y perito forense Jorge Granados, el accidente no debe verse como una casualidad. “Aquí hay un homicidio culposo. La negligencia provocó dos muertes y no se pueden ignorar esas responsabilidades”, expresó durante la transmisión.

El experto explicó que es común que embarcaciones viajen sobrecargadas, con equipo deficiente y sin verificación del estado de los chalecos.

Identifican a las víctimas

Las dos turistas fallecidas fueron identificadas como Noris Edith Martínez Barrios, de 42 años, y Milagros del Carmen Aguilar, de 49, ambas de nacionalidad panameña. Ambas murieron ahogadas tras volcarse la lancha Tiburón entre Panajachel y Santa Cruz La Laguna. En la nave viajaban siete personas.

Cinco sobrevivieron, entre ellos cuatro menores de 12, 15, 17 y 41 años, quienes fueron atendidos por socorristas con hipotermia y crisis nerviosa.

“¿Cuánto vale su vida?”

Los comentaristas del programa subrayaron también la responsabilidad de los propios usuarios.

“¿Cuánto valora usted su vida? Si el piloto no muestra tarjetón, si la lancha entra agua, baje de esa lancha”, comentó Armando Morales, uno de los panelistas.

Reiteró que es obligación del turista exigir credenciales del piloto y verificar condiciones mínimas de seguridad antes de abordar.

Inguat y autoridades, bajo la lupa

Las críticas también alcanzaron al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y a la Policía Nacional Civil, a quienes se acusa de permitir que el servicio opere sin supervisión suficiente. “Hay lanchas que zarpan incluso cuando se ha advertido oficialmente sobre vientos de hasta 50 km/h”, se dijo en el programa

Claudia Massis, psicóloga y comunicadora, señaló que tragedias como esta “no solo enlutan a las familias, sino que dañan la imagen turística del país”. Llamó a implementar controles reales sobre capacidad de embarcaciones y prohibir la navegación en condiciones climáticas adversas.