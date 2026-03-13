Cuatro ataques armados dejan tres fallecidos y dos heridos este 13 de marzo

Los hechos se registraron en Santa Catarina Pinula, zona 11 y zona 18 de la capital, así como en Sacatepéquez y Santa Cruz del Quiché, donde paramédicos confirmaron fallecidos y trasladaron a heridos a centros asistenciales. Las circunstancias de cada incidente son investigadas por las autoridades correspondientes.

Hombre fallece tras ataque armado en Santa Catarina Pinula

Un ataque armado se registró en el callejón San Jerónimo, sector El Pedregal, aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula.

Bomberos Voluntarios informaron que localizaron a un hombre que se conducía en motocicleta con múltiples heridas de bala. Al evaluarlo, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Un ataque armado se suscitó en el callejón San Jerónimo, sector El Pedregal, aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula. Un hombre que se conducía en motocicleta presentaba múltiples heridas de bala; al evaluarlo se confirmó que había fallecido. #CVBalServicio pic.twitter.com/dhXWLDDumv — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) March 13, 2026

Conductor resulta herido en intento de asalto en zona 11

Un hombre de 48 años resultó herido en un ataque armado ocurrido en la 34 calle y 7a. avenida, colonia Las Charcas, zona 11 de la capital, informaron los Bomberos Municipales.

Paramédicos indicaron que el hombre presentaba una herida leve en el cráneo provocada por el roce de un proyectil de arma de fuego. Tras recibir atención prehospitalaria, permaneció en el lugar para los procedimientos legales.

Disparos en la 7 avenida 34 calle en colonia Las Charcas zona 11.



Conductor herido es auxiliado por bomberos, aparentemente fue objeto de robo y se opuso.



Se ha coordinado PNC y Ministerio Público. #PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/YJ8XqRYpPK — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) March 13, 2026

Según informó Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, el conductor habría sido objeto de un intento de robo y se habría opuesto, lo que provocó los disparos. En el lugar se coordinó la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público.

Ataque armado deja un fallecido en colonia Maya, zona 18

Vecinos de la colonia Maya, zona 18, alertaron sobre disparos en el sector.

Bomberos Municipales informaron que localizaron a un hombre de aproximadamente 26 años con heridas de proyectil de arma de fuego en el cráneo, tórax y brazo izquierdo. Al evaluar al paciente, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las heridas.

La víctima, un hombre de aproximadamente 26 años, presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en el cráneo, tórax y brazo izquierdo.



Pese a la pronta llegada de los paramédicos, la gravedad de las heridas impidió realizar maniobras de reanimación. pic.twitter.com/hURHKKcMva — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) March 13, 2026

Mujer herida tras discusión en Santa Cruz del Quiché

Una mujer resultó herida por proyectil de arma de fuego en la 2a. avenida y 8a. calle, zona 1 de Santa Cruz del Quiché, según Bomberos Municipales Departamentales.

Curiosos indicaron que la víctima habría tenido una discusión con otra persona, quien presuntamente efectuó el ataque. Socorristas de la estación 44 estabilizaron a la mujer y la trasladaron a la emergencia del Hospital Regional de Quiché. También fue trasladada otra persona con crisis nerviosa.

🚨 EmergenciasCBMD | PERSONA HERIDA* 🔫🚨🚑



Una persona de sexo femenino resultó herida por proyectil de arma de fuego, luego que, según indicaron curiosos, tuviera una discusión con otra persona, quien la atacó en la 2ª avenida y 8ª calle, zona 1 de Santa Cruz del Quiché.… pic.twitter.com/4lLXsfSPXF — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) March 13, 2026

Mujer fallecida tras incidente armado en Sacatepéquez

Bomberos Municipales Departamentales reportaron un incidente armado en la aldea San Luis Pueblo Nuevo, Pastores, Sacatepéquez, donde una mujer fue localizada sin signos vitales. Socorristas de la estación local indicaron que permanecieron en el lugar a la espera de las autoridades correspondientes para las diligencias legales.

🚨 EmergenciaCBMD | PERSONA FALLECIDA 🚑🚨



Aldea San Luis Pueblo Nuevo, Pastores Sacatepéquez, se reporta un incidente armado el cual deja como resultado una persona de sexo femenino fallecida.



Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de Pastores a bordo de la unidad AD-114 se… pic.twitter.com/VNLbBPmoK8 — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) March 13, 2026

Los distintos hechos armados son investigados por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, con el objetivo de determinar las circunstancias de los ataques y ubicar a los responsables.

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