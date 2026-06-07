DGT afirma que bus accidentado en San Juan Sacatepéquez no cuenta con limitador de velocidad

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DGT afirma que bus accidentado en San Juan Sacatepéquez no cuenta con limitador de velocidad

Autoridades ampliaron detalles sobre el bus que se accidentó en San Juan Sacatepéquez, donde 25 personas resultaron heridas.

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ACCIDENTE BUS SAN JUAN SACATEPÉQUEZ

Un autobús del transporte extraurbano volcó en San Juan Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

El sábado 6 de junio, un bus extraurbano de Transportes Verapaz volcó en el kilómetro 47, en la aldea Suacité, San Juan Sacatepéquez, donde resultaron heridos 25 pasajeros, según el reporte de los bomberos.

Este domingo, la Dirección General de Transportes (DGT) y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) ampliaron detalles sobre el bus accidentado.

Indicaron que la unidad C-995BFZ, de la empresa Transportes Verapaz, volcó en ese kilómetro.

Añadieron que, de acuerdo con los registros de esa Dirección, la información de la Superintendencia de Bancos y la base de datos de Provial, la unidad cuenta con licencia de operación y seguro para pasajeros vigentes.

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Sin embargo, el bus no cuenta con un sistema limitador de velocidad registrado ante Provial, por lo que incumple el Acuerdo Gubernativo 38-2024, que obliga a su instalación y registro.

Tampoco cuenta con registro de piloto autorizado ante la DGT, por lo que incumple la norma de transporte extraurbano, según la información.

Para ver más: Video capta vuelco de autobús extraurbano que dejó 25 heridos en San Juan Sacatepéquez

Por los incumplimientos detectados, la DGT informó que impondrá al propietario y/o porteador de la unidad una multa de Q5 mil, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas y legales que se deriven del incidente.

La DGT y Provial indicaron que conducir con responsabilidad salva vidas, por lo que exhortaron a las empresas de transporte extraurbano a respetar los límites de velocidad, registrar a sus pilotos y mantener instalado y debidamente registrado el sistema limitador de velocidad.

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Además, hicieron un llamado a los pasajeros afectados para que denuncien el exceso de velocidad, a pilotos imprudentes o a unidades sin limitador registrado ante Provial, al número 1520; ante la DGT, al 1532; o por WhatsApp, al 3348-2062.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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