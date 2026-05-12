Dos fallecidos y cuatro heridos en accidente entre picop y tráiler en la ruta al Pacífico  

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Dos fallecidos y cuatro heridos en accidente entre picop y tráiler en la ruta al Pacífico  

Los bomberos informaron de personas heridas y fallecidas en un accidente en el kilómetro 203 de la ruta al Pacífico.

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DOS MUERTOS EN ACCIDENTE EN COLOMBA

Dos personas murieron en accidente de tránsito en el kilómetro 203 de la ruta al Pacífico. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales detallaron en su reporte que la madrugada de este martes 12 de mayo ocurrió un accidente de tránsito en el kilómetro 203 de la ruta al Pacífico, en Colomba, Quetzaltenango.

En el percance estuvieron involucrados un transporte pesado que llevaba chatarra, con placas de cabezal C484BSY, y un picop negro, placas P-810JWB, que colisionó en la parte trasera del tráiler.

En el lugar murieron un hombre y una mujer, cuya identidad se desconoce.

Socorristas utilizaron equipo especial para rescatar y brindar atención prehospitalaria a cuatro personas que resultaron heridas.

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Dos hombres y una mujer fueron trasladados al Hospital Nacional de Coatepeque, Quetzaltenango. Otra mujer herida fue llevada al Hospital Nacional de Retalhuleu.

Provial informó que, derivado del accidente, fue habilitado un carril reversible con dirección al oriente.

Para leer más: Accidentes de tránsito en Guatemala: 7 muertos diarios en los primeros 53 días de 2026

Se desconocen las causas del percance. El picop quedó destruido por la fuerza del impacto.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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