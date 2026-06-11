Dos hombres mueren en ataques armados en bus de ruta al Pacífico y en Mixco

Los Bomberos Voluntarios cubrieron una emergencia por un ataque armado este jueves 11 de junio en el kilómetro 32 de la ruta al Pacífico.

Según el reporte, un hombre murió baleado cuando se desplazaba en un autobús extraurbano.

La víctima, de unos 50 años, no fue identificada y quedó en uno de los asientos de la unidad.

Las autoridades investigan si se trató de un asalto o de un ataque directo contra la víctima.

En otro hecho de violencia, los Bomberos Municipales reportaron un ataque armado en la 11 avenida y 26 calle, zona 6 de Mixco, colonia Lo de Bran.

En ese lugar, Francisco Esteban Girón López, de 44 años, perdió la vida por la gravedad de las heridas que sufrió.

Las causas del ataque se desconocen. El hecho se registró en un camino de terracería.

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