Dos hombres mueren en ataques armados en bus de ruta al Pacífico y en Mixco

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Dos hombres mueren en ataques armados en bus de ruta al Pacífico y en Mixco

Dos personas murieron en hechos de violencia ocurridos en un bus de la ruta al Pacífico y en Mixco, informaron los bomberos.

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MUERTO EN ATAQUE ARMADO EN RUTA AL PACÍFICO

Un hombre murió en ataque armado en un bus en el kilómetro 32 de la ruta al Pacífico. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios cubrieron una emergencia por un ataque armado este jueves 11 de junio en el kilómetro 32 de la ruta al Pacífico.

Según el reporte, un hombre murió baleado cuando se desplazaba en un autobús extraurbano.

La víctima, de unos 50 años, no fue identificada y quedó en uno de los asientos de la unidad.

Las autoridades investigan si se trató de un asalto o de un ataque directo contra la víctima.

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En otro hecho de violencia, los Bomberos Municipales reportaron un ataque armado en la 11 avenida y 26 calle, zona 6 de Mixco, colonia Lo de Bran.

En ese lugar, Francisco Esteban Girón López, de 44 años, perdió la vida por la gravedad de las heridas que sufrió.

Las causas del ataque se desconocen. El hecho se registró en un camino de terracería.

Para leer más: Ataque en la zona 7 deja a madre e hija fallecidas; PNC intercepta a dos sospechosos

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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