Dos muertos y un herido tras discusión entre conductores por intolerancia vial en ruta al Atlántico, en Zacapa

Sucesos

Dos muertos y un herido tras discusión entre conductores por intolerancia vial en ruta al Atlántico, en Zacapa

La PNC informó que dos pilotos se enfrentaron a balazos después de una discusión en el tránsito, en Zacapa.

|

time-clock

DOS MUERTOS EN DISUSIÓN VIAL EN ZACAPA

Un hombre herido y dos personas fallecidas tras discusión en el tránsito en Gualán, Zacapa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Enfrentamiento armado, derivado de intolerancia vial por congestionamiento, deja dos muertos y un capturado en Zacapa, informó la Policía Nacional Civil (PNC) este lunes 27 de abril.

“Derivado de la intolerancia por temas de tránsito, se registró en el kilómetro 175 de la ruta al Atlántico, en Gualán, Zacapa”, añadió la PNC.

Afirmó que una discusión entre conductores pasó a un intercambio de disparos que dejó un saldo trágico.

Agregó la PNC que policías de la Comisaría 24 capturaron a Herber “N”, de 54 años, quien conducía una camioneta.

EN ESTE MOMENTO

Marco Tulio Abadío

Análisis | En la lucha por reducir el poder presidencial para nombrar fiscal general, los jueces pagaron el pato

Right
Congreso conocerá en primer debate la iniciativa 6593, que busca actualizar la normativa contra el lavado de dinero, en medio de advertencias por posible inclusión de Guatemala en la lista gris internacional. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Cambios al IUSI marcan diferencias entre alcaldes y diputados

Right

Aseguró que el detenido trasladaba a su hija, de 21 años, quien resultó gravemente herida y falleció posteriormente en un centro asistencial a consecuencia de impactos de proyectil de arma de fuego.

En el lugar del incidente quedó fallecido un hombre de aproximadamente 69 años, quien se movilizaba en otra camioneta.

“Las diligencias preliminares establecen que el hecho se originó por un congestionamiento vehicular que derivó en una discusión y, tras no cederse la vía, la situación escaló cuando ambos conductores desenfundaron armas de fuego y se dispararon”, según el informe policial.

Para leer más: Riña entre pilotos por un pasajero en la calzada Roosevelt reaviva debate sobre el caos del transporte

Añadió la PNC que agentes incautaron cuatro pistolas, una carabina, ocho cargadores, 109 municiones de distintos calibres y 20 casquillos, armas con la documentación correspondiente.

LECTURAS RELACIONADAS

Intimidar con un arma de fuego: Cuáles son las consecuencias legales en Guatemala

chevron-right
El momento en que la víctima desciende de su vehículo y discute con otros conductores queda grabado; segundos después es atacado a balazos. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

Video muestra cómo discusión vial termina en ataque armado y muerte de un hombre

chevron-right

El capturado fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial, donde permanece con heridas, según el informe policial.

Recordó la PNC que un caso similar se registró el viernes 24 de abril en Santo Domingo Los Ocotes, San Antonio La Paz, El Progreso, donde una persona perdió la vida en circunstancias vinculadas a la intolerancia vial, hecho evidenciado en cámaras de videovigilancia; el caso sigue bajo investigación.

La PNC hizo un llamado a evitar confrontaciones de este tipo y a no poner en riesgo la vida propia y la de otros por situaciones que pueden solucionarse. “El portar armas legalmente es una responsabilidad que requiere madurez emocional y autocontrol”, remarcó.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Riñas callejeras Violencia en Guatemala Zacapa 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS