Dos muertos y un herido tras discusión entre conductores por intolerancia vial en ruta al Atlántico, en Zacapa

Enfrentamiento armado, derivado de intolerancia vial por congestionamiento, deja dos muertos y un capturado en Zacapa, informó la Policía Nacional Civil (PNC) este lunes 27 de abril.

“Derivado de la intolerancia por temas de tránsito, se registró en el kilómetro 175 de la ruta al Atlántico, en Gualán, Zacapa”, añadió la PNC.

Afirmó que una discusión entre conductores pasó a un intercambio de disparos que dejó un saldo trágico.

Agregó la PNC que policías de la Comisaría 24 capturaron a Herber “N”, de 54 años, quien conducía una camioneta.

Aseguró que el detenido trasladaba a su hija, de 21 años, quien resultó gravemente herida y falleció posteriormente en un centro asistencial a consecuencia de impactos de proyectil de arma de fuego.

En el lugar del incidente quedó fallecido un hombre de aproximadamente 69 años, quien se movilizaba en otra camioneta.

“Las diligencias preliminares establecen que el hecho se originó por un congestionamiento vehicular que derivó en una discusión y, tras no cederse la vía, la situación escaló cuando ambos conductores desenfundaron armas de fuego y se dispararon”, según el informe policial.

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Añadió la PNC que agentes incautaron cuatro pistolas, una carabina, ocho cargadores, 109 municiones de distintos calibres y 20 casquillos, armas con la documentación correspondiente.

El capturado fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial, donde permanece con heridas, según el informe policial.

Recordó la PNC que un caso similar se registró el viernes 24 de abril en Santo Domingo Los Ocotes, San Antonio La Paz, El Progreso, donde una persona perdió la vida en circunstancias vinculadas a la intolerancia vial, hecho evidenciado en cámaras de videovigilancia; el caso sigue bajo investigación.

La PNC hizo un llamado a evitar confrontaciones de este tipo y a no poner en riesgo la vida propia y la de otros por situaciones que pueden solucionarse. “El portar armas legalmente es una responsabilidad que requiere madurez emocional y autocontrol”, remarcó.

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