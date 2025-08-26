Fiscal anticorrupción resulta ileso tras disparos contra su vehículo en la zona 7

Fiscal anticorrupción resulta ileso tras disparos contra su vehículo en la zona 7

Fiscal resulta ileso tras disparos contra su vehículo cuando se desplazaba por la zona 7 de la capital.

Investigadores reúnen indicios tras ataque armado contra vehículo de fiscal del MP en la zona 7 de la capital. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

Un fiscal del Ministerio Público (MP) fue atacado a balazos este martes 26 de agosto en un sector de la zona 7 de la capital.

Según las autoridades, el ataque habría comenzado en la 28 avenida, cerca del parque Erick Barrondo.

Tras los disparos que impactaron en el vehículo, la víctima se refugió en la colonia Kaminal Juyú II, en la misma zona. El fiscal resultó ileso.

De acuerdo con el personal de seguridad del lugar, el fiscal ingresó como residente y estacionó el vehículo para pedir auxilio. Sin embargo, no vive allí, aunque un familiar suyo sí reside en ese sector.

Se consultó al MP sobre los detalles del hecho y la institución indicó que aún se llevan a cabo las diligencias correspondientes.

Segundo ataque contra fiscales

Un informe de los Bomberos Voluntarios, con fecha 15 de agosto, consigna que atendieron a un hombre con múltiples heridas de bala cuando se desplazaba por la avenida Petapa y 30 calle, zona 12. Los paramédicos lo auxiliaron y lo trasladaron a un hospital.

En relación con ese caso, el MP informó que la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas procesó la escena del ataque armado.

“El ataque armado dejó gravemente herido a Rolando Miguel Ángel Santos Santos, oficial de fiscalía en la Fiscalía contra Delitos Transnacionales”, indicó el MP en esa oportunidad.

La institución agregó que el fiscal fue trasladado a un centro asistencial por heridas de bala en el tórax y en la mano derecha.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cuatro años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Ataque contra fiscal Ataques armados en Guatemala Ministerio Público Violencia en Guatemala 
