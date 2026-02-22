Identifican a los tres fallecidos y dos heridos tras ataque armado en San José Pinula

Pasadas las 3 de la madrugada de este domingo 22 de febrero, se registró un ataque armado en la 4 calle y 8 avenida, zona 3 de San José Pinula. Cinco personas que se trasladaban en varias motocicletas fueron atacadas a balazos.

Bomberos Municipales reportaron que paramédicos brindaron atención prehospitalaria y trasladaron en estado delicado al Hospital Roosevelt a Carlos Daniel Teque Arias, de 17 años, y a Juan Carlos García Pú, de 20, quienes presentan múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

En el lugar del incidente fallecieron tres hombres, identificados por sus familiares como Francisco Javier Gudiel Cruz, de 21 años; José Fernando Ramírez Vásquez, de 23; y Héctor Antonio Ávalos Urías, de 21. Todos presentaban múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que iniciaron con las primeras investigaciones, sin tener identificado aún a algún sospechoso.

Violencia marca este fin de semana

En las últimas horas del sábado 21 de febrero, se registraron otros hechos violentos en distintos puntos del país.

Por la noche, en la zona 7, en la colonia Castillo Lara, un motorista de 29 años resultó herido en un ataque armado. Paramédicos del casco rojo le brindaron atención prehospitalaria tras presentar heridas de bala en el brazo derecho y el tórax.

Fue estabilizado y trasladado en estado delicado al Hospital Roosevelt. Durante el ataque, los agresores le robaron la motocicleta.

Paramédicos trasladaron en estado delicado al Hospital Roosevelt a dos hombres, en el lugar fallecieron tres hombres más. #CVBalServicio pic.twitter.com/OFr2BA9He6 — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) February 22, 2026

Cerca de las 18.00 horas, en la calle que conecta la colonia La Ladrillera con la colonia Vista al Lago, Amatitlán, un hombre que se conducía en motocicleta fue atacado por desconocidos. Tras ser evaluado por los voluntarios, se determinó que había fallecido en el lugar.

En la calle que conduce de la colonia la Ladrillera a la colonia Vista al Lago, jurisdicción de Amatitlán, un hombre que se conducía en motocicleta, fue atacado por desconocidos quienes le provocaron heridas de bala; al evaluarlo se determinó que había fallecido. #CVBalServicio pic.twitter.com/mYue22rYkv — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) February 22, 2026

La mañana del sábado, Bomberos Municipales también recibieron reportes de un incidente armado en la 18 Calle Final y 33 Avenida, zona 1. Vecinos alertaron a la línea de emergencia sobre disparos en la zona, por lo que los bomberos acudieron al lugar.

Además, en la 13 avenida, Colonia Villa Flor, zona 6 de Mixco, un hombre de 38 años falleció por heridas de proyectil de arma de fuego durante otro ataque armado registrado en la tarde.

Estos hechos reflejan un aumento de la violencia armada en distintos puntos del área metropolitana y sus alrededores en las últimas 24 horas.

En la capital, se reportó también un intento de asalto a mano armada en la calzada Roosevelt. El conductor fue amenazado, pero resultó ileso del incidente.

Disparos en calzada Roosevelt zona 7, bajo puente Periférico.



Motoristas, asaltantes, encañonan a conductor de automóvil, al oponerse hacen varios disparos al aire.



No hay heridos, las víctimas fueron atendidas por crisis nerviosa.#TransitoGT #TraficoGT #PoliciaMT… pic.twitter.com/kQOT8RuTXH — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) February 21, 2026

