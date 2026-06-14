Motorista muere tras huir de la PNC y accidentarse; llevaba escopeta con registro borrado

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Motorista muere tras huir de la PNC y accidentarse; llevaba escopeta con registro borrado

El conductor intentó evadir un operativo policial en Escuintla, pero perdió el control de la motocicleta durante la persecución.

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El conductor intentó evadir un operativo policial en Escuintla, pero perdió el control de la motocicleta durante la persecución.

La motocicleta en la que se conducía el motorista quedó destruida tras el accidente ocurrido en el kilómetro 62 de la CA-9 Sur A, en Escuintla. (Foto Prensa Libre: PNC)

Un motorista de aproximadamente 23 años murió este domingo luego de accidentarse cuando intentaba escapar de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la ruta al Pacífico, en Escuintla. Durante las diligencias, las autoridades localizaron una escopeta con el número de registro borrado que, según la versión policial, habría sido lanzada por el fallecido momentos antes de la caída.

El incidente comenzó en el kilómetro 56.1 de la CA-9 Sur, en Escuintla, donde agentes desarrollaban un operativo de seguridad.

De acuerdo con la PNC, el hombre, que se conducía en una motocicleta placa M-301BKN, observó la presencia policial, cruzó un semáforo en rojo y aceleró la marcha para evitar ser identificado.

Ante esta situación, los agentes iniciaron una persecución utilizando una motocicleta policial.

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Según el reporte, al llegar al kilómetro 62 de la CA-9 Sur A, en el sector conocido como Puente de Palo, el conductor perdió el control debido a la velocidad a la que se desplazaba, derrapó y sufrió una caída que le ocasionó la muerte en el lugar.

Las autoridades indicaron que un agente que participaba en la persecución intentó detenerse para auxiliar al motorista tras observar el accidente, pero también derrapó. El policía resultó con golpes en la clavícula derecha.

Escopeta fue localizada entre la maleza

La PNC informó que, aproximadamente 300 metros antes del lugar donde ocurrió el accidente, fue localizada una escopeta abandonada entre la maleza. Según las autoridades, el arma presenta el número de serie borrado, por lo que será sometida a los análisis e investigaciones correspondientes para determinar su procedencia.

La Policía señaló que se presume que el hombre lanzó el arma durante la persecución antes de perder el control de la motocicleta. Tras el hecho, la institución reiteró el llamado a los conductores de motocicleta para respetar las señales de tránsito, evitar el exceso de velocidad y atender las indicaciones de las autoridades.

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De acuerdo con los Bomberos Municipales Departamentales, los cuerpos presentaban señales de violencia. Socorristas de la estación de Chicacao acudieron al lugar para verificar la situación y notificaron a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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