Motorista muere tras huir de la PNC y accidentarse; llevaba escopeta con registro borrado

Un motorista de aproximadamente 23 años murió este domingo luego de accidentarse cuando intentaba escapar de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la ruta al Pacífico, en Escuintla. Durante las diligencias, las autoridades localizaron una escopeta con el número de registro borrado que, según la versión policial, habría sido lanzada por el fallecido momentos antes de la caída.

El incidente comenzó en el kilómetro 56.1 de la CA-9 Sur, en Escuintla, donde agentes desarrollaban un operativo de seguridad.

De acuerdo con la PNC, el hombre, que se conducía en una motocicleta placa M-301BKN, observó la presencia policial, cruzó un semáforo en rojo y aceleró la marcha para evitar ser identificado.

Ante esta situación, los agentes iniciaron una persecución utilizando una motocicleta policial.

Según el reporte, al llegar al kilómetro 62 de la CA-9 Sur A, en el sector conocido como Puente de Palo, el conductor perdió el control debido a la velocidad a la que se desplazaba, derrapó y sufrió una caída que le ocasionó la muerte en el lugar.

Las autoridades indicaron que un agente que participaba en la persecución intentó detenerse para auxiliar al motorista tras observar el accidente, pero también derrapó. El policía resultó con golpes en la clavícula derecha.

Motorista que llevaba escopeta con número de registro borrado, fallece al accidentarse tras huir de PNC



En el kilómetro 62 ca-9 sur A , Escuintla , Escuintla, ocurrió un hecho de tránsito donde falleció un hombre de aproximadamente de 23 años por politraumatismo general. pic.twitter.com/x0E4V33WO6 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 14, 2026

Escopeta fue localizada entre la maleza

La PNC informó que, aproximadamente 300 metros antes del lugar donde ocurrió el accidente, fue localizada una escopeta abandonada entre la maleza. Según las autoridades, el arma presenta el número de serie borrado, por lo que será sometida a los análisis e investigaciones correspondientes para determinar su procedencia.

La Policía señaló que se presume que el hombre lanzó el arma durante la persecución antes de perder el control de la motocicleta. Tras el hecho, la institución reiteró el llamado a los conductores de motocicleta para respetar las señales de tránsito, evitar el exceso de velocidad y atender las indicaciones de las autoridades.

La PNC lamentó el fallecimiento del joven y recordó que las maniobras de evasión y la conducción temeraria incrementan significativamente el riesgo de accidentes fatales.

Dos hombres son hallados muertos en Suchitepéquez

En otro hecho violento reportado este sábado, dos hombres fueron localizados sin vida en un camino de terracería que conduce a la aldea La Campesina, en jurisdicción de finca San Jerónimo, Río Bravo, Suchitepéquez.

🚨 Personas fallecidas 🚨



En un camino de terracería que conduce a la Aldea La Campesina, jurisdicción de Finca San Jerónimo, Río Bravo, Suchitepéquez, se localizan a dos personas de sexo masculino fallecidas, los cuerpos presentan señales de violencia, personal de la estación… pic.twitter.com/2BdNaofGfH — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) June 14, 2026

De acuerdo con los Bomberos Municipales Departamentales, los cuerpos presentaban señales de violencia. Socorristas de la estación de Chicacao acudieron al lugar para verificar la situación y notificaron a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones.