Mueren diez personas en accidentes de tránsito y hechos violentos durante el fin de semana

Entre la noche del sábado 8 de noviembre y la madrugada del domingo 9, los cuerpos de socorro reportaron personas fallecidas y heridas en hechos de violencia y accidentes de tránsito.

Los Bomberos Municipales informaron que en la calzada Atanasio Tzul y 40 calle, zona 8, localizaron a un hombre de aproximadamente 20 años con múltiples heridas de bala. La víctima ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. A un costado del cadáver quedó una motocicleta.

En la 27 calle final, con dirección a la calzada La Paz, zona 5, se registró un accidente en el que un hombre, de unos 34 años, murió a consecuencia de politraumatismo. En el lugar fue localizada una motocicleta.

Mientras tanto, en la calzada Aguilar Batres y 4a calle, zona 12, socorristas hallaron a un hombre sin signos vitales, también por politraumatismo. Otro hombre, en estado crítico, fue trasladado al Hospital Roosevelt.

En otro suceso, en la calzada San Juan y 12 avenida, zona 7, un accidente de tránsito provocó la muerte de un hombre y una mujer. Ambos fallecieron por politraumatismo general. A unos 10 metros de los cuerpos se encontró una motocicleta.

En la 32 avenida y 13 calle de la zona 5, en la colonia El Edén, paramédicos informaron del fallecimiento de un hombre por heridas de proyectil de arma de fuego. A su lado se halló una motocicleta.

También se reportó la muerte de un motorista en un accidente ocurrido en el kilómetro 12 de la ruta al Pacífico. En el lugar fue atendido su acompañante, quien sufrió una crisis nerviosa.

Los Bomberos Municipales Departamentales indicaron que en el kilómetro 22 de la misma ruta se registró un incidente armado. Una persona murió y otras dos resultaron heridas.

En la colonia Nuevos Horizontes, La Blanca, San Marcos, una persona fue atacada a balazos mientras se desplazaba, y murió en el lugar.

En el kilómetro 147 de la ruta entre Chichicastenango y Santa Cruz del Quiché fue localizada una persona fallecida a un costado de la cinta asfáltica.

