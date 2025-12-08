Reportan personas fallecidas y heridas en accidente en ruta a Camotán, Chiquimula

Este lunes 8 de diciembre ocurrió un accidente de tránsito en el kilómetro 197 de la ruta entre la frontera El Florido y la aldea El Brasilar, en el municipio de Camotán, Chiquimula.



De acuerdo con información preliminar, al menos cinco personas murieron cuando el picop en el que viajaban volcó.



También se reportan personas heridas en el percance, según han informado medios locales.



Algunas de las víctimas quedaron sobre la cinta asfáltica y el vehículo resultó con severos daños.





La Municipalidad de Camotán compartió un comunicado en el que lamenta la tragedia en la que un grupo de personas perdió la vida.

Aumentan accidentes de tránsito

El 4 de diciembre, autoridades de tránsito, junto a otras instituciones, brindaron una conferencia de prensa para presentar estadísticas de hechos viales y hacer un llamado a la prevención durante las fiestas de fin de año.

Ever Yaxón Baten, técnico estadístico del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset), explicó que, de acuerdo con los datos, en el 2025 se reporta un aumento de 6.4% en los accidentes en comparación con el 2024, en el periodo del 1 de enero al 2 de diciembre.

Los registros dan cuenta de 5.6% más personas fallecidas y 7.7% más personas lesionadas.

