Tres fallecidos, entre ellos dos menores, deja un ataque armado en aldea cerca de San Pedro Ayampuc

Tres personas murieron y una más resultó herida en un ataque armado registrado este 22 de diciembre en la aldea El Durazno.

Según información preliminar de los Bomberos Voluntarios, el hecho ocurrió en el kilómetro 10 de la carretera vieja hacia San Pedro Ayampuc.

Los cuerpos de socorro indicaron que las víctimas mortales son dos menores de 14 y 16 años, y un joven de 19.

El herido, también menor de 16 años, presentaba varias heridas de bala y fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios.

Posteriormente, se confirmó la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes para iniciar las investigaciones.

(Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

(Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

