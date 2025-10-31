Video del momento en que picop arrolla a agente de la PMT que regulaba carril reversible en Mixco

En los últimos días se han registrado incidentes entre automovilistas y agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).



Estos han sido captados en video. Uno de ellos ocurrió en la zona 9 de la capital, donde una conductora aceleró mientras una agente estaba sujeta al vehículo.



Este viernes 31 de octubre ocurrió un caso similar en Mixco, donde un uniformado fue arrollado por un picop.



El alcalde de Mixco, Neto Bran, informó en su perfil de Facebook: “Piloto ebrio atropella a nuestro agente de Emixtra, quien se encontraba regulando el reversible del paso a desnivel Naranjo Minervas, zona 11 de Mixco”.





“Tomemos conciencia de no manejar bolos. Tengamos cuidado con los policías, que son servidores públicos y seres humanos. Últimamente se está dando mucho que están atropellando a policías de tránsito”, añadió.



En la grabación, captada por un automovilista, se observa cuando el picop arrolla al agente y luego continúa la marcha.



Mynor Espinoza, portavoz de la comuna de Mixco, informó que el agente sufrió golpes y heridas, por lo que fue trasladado al hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde está en observación.

Añadió que el piloto responsable fue localizado y el caso trasladado a la Policía Nacional Civil.

