VIDEO: Este es el momento en que un tráiler de bananos pierde parte de su carga en Izabal

Una cámara registró el momento en que un tráiler que transportaba bananos sufrió un percance al abrirse parcialmente una de sus puertas traseras mientras circulaba por la carretera.

Parte de la carga se esparció sobre la vía en el kilómetro 200 de la Ruta al Atlántico, en Los Amates, Izabal, generando riesgo para otros conductores.

Otro conductor de transporte pesado que transitaba por el sector perdió el control y colisionó con puestos a la orilla de la carretera. El piloto resultó lesionado, pero sobrevivió.

Videos compartidos en redes sociales muestran la carga esparcida y cómo una pipa de combustible logró detener su marcha a tiempo, evitando un accidente mayor.

La Unidad de Protección Vial (Provial) informó que regula el tránsito en el sector, alternando el paso vehicular.

Provial atiende hecho de tránsito en el km 200 de la ruta al Atlántico [CA-9 Norte], en Los Amates, Izabal. Múltiple colisión que involucra tres vehículos de transporte pesado mantiene obstruido el carril hacia el sur. Se alterna el paso vehicular.



¡Precaución! pic.twitter.com/sPcXgbgwGZ — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) September 21, 2025

Aunque la ruta es transitada, la movilidad se mantiene fluida aunque los agentes piden precaución a los conductores que circulan por ese sector.

Parte de la carga de un tráiler quedó esparcida sobre la carretera. (Foto Prensa Libre: Facebook)

Otras emergencias reportadas

Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo 21 de septiembre se registraron varias emergencias de tránsito.

El pasado sábado 20 de septiembre, los Bomberos Voluntarios reportaron el fallecimiento de un motociclista en la Calzada Roosevelt.

En la ruta Cobán–Chisec se registró otro percance en el que el ayudante de un camioncito murió tras un choque con un autobús Coaster, informó el cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales tras atender la emergencia.

Además, socorristas informaron de un hombre que perdió la vida al caer bajo un camión mezclador de concreto en la Calzada Aguilar Batres, zona 12.

En tanto, en las últimas horas, se reportó que en Santo Tomás Chiché, Quiché, un hombre fue atropellado y fue trasladado al hospital con una herida en la cabeza.

Otro hombre también fue arrollado por un transporte pesado en Nuevo Secapur, Alta Verapaz, donde sufrió la amputación de una pierna. Los paramédicos lo estabilizaron y trasladaron de emergencia a un hospital local.

Además, los socorristas reportaron que un motociclista murió en la ruta a San José del Golfo; mientras que en Villa Nueva, un vehículo volcó tras intentar escapar de la Policía Nacional Civil, dejando varios heridos.

