Caso Carolina Flores: Qué habría dicho Erika María, principal sospechosa, tras ser detenida en Venezuela

Desde que se conoció el caso el pasado 15 de abril, la muerte de Carolina Flores, exreina de belleza de 27 años, en su vivienda en Polanco, México, así como la captura de su suegra, principal sospechosa, han generado nuevos detalles sobre el crimen.

Ahora, medios internacionales han informado lo que presuntamente habría dicho la sospechosa, identificada como Erika María, luego de que el pasado 30 de abril fuera detenida en Venezuela.

Según revelan medios como El Espectador, al momento de su detención Erika habría mostrado una reacción "inaudita", debido a que no presentó ningún signo de arrepentimiento.

Otros periodistas, como Norberto Mazza, miembro de NMás, señalaron que Erika incluso se negó a ser detenida por las autoridades venezolanas.

"Ella se negó a ser detenida, dijo: ‘¿Por qué?’, que estaba en otro país. No tenían autoridad para detenerla por un delito que ella no había cometido", señaló el periodista.

🇻🇪 | Érika María Guadalupe Herrera, detenida en Caracas, Venezuela, rompió el silencio en las primeras declaraciones sobre el feminicidio de su nuera, Carolina Flores, ocurrido en la Ciudad de México.



Negó de forma tajante haber cometido el asesinato y sostuvo que las… pic.twitter.com/myO105Q5Pf — El Blog del Narco (@narcoblogger) May 2, 2026

El Espectador indicó que la supuesta respuesta de Erika al momento de su captura no contrasta con lo conocido por medios locales, que afirmaron que, al momento del asesinato de Flores, habría demostrado una actitud de "control y posesión" hacia su hijo, quien estaba dentro de la vivienda.

El feminicidio ocurrió el 15 de abril en un domicilio de la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana, donde Carolina Flores fue hallada sin vida, con heridas de arma de fuego en la cabeza, de acuerdo con reportes preliminares.

Desde el comienzo de la investigación, las autoridades capitalinas abrieron la carpeta bajo el protocolo de feminicidio y centraron las sospechas en la suegra de la víctima, identificada como Erika María “N”, luego de que el esposo de la joven la señalara como presunta autora material del crimen.

No fue sino hasta el 30 de abril cuando las autoridades mexicanas confirmaron la captura de Erika, es decir, 15 días después de ocurrido el crimen contra Carolina Flores.

Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María… pic.twitter.com/3TDW5dZGDT — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 30, 2026

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