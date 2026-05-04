Caso Carolina Flores: lo que se sabe del taxista que recogió a Erika María, la principal sospechosa

Luego de que el pasado 30 de abril las autoridades de México informaran sobre la captura de la presunta responsable de la muerte de Carolina Flores, exreina de belleza, en Polanco, México, han surgido detalles sobre la aprehendida, quien se habría fugado para evitar la justicia.

Mientras las investigaciones avanzan, medios locales de México han hallado información relevante sobre la muerte de Carolina Flores, en este caso, acerca de cómo Erika, suegra de la víctima y presunta responsable del crimen, se habría fugado tras cometer el asesinato.

De acuerdo con un reciente reportaje de Univisión, las autoridades ya habrían localizado al supuesto taxista que habría recogido a Erika luego de cometer el presunto asesinato contra Flores.

La información, según el medio, fue obtenida por el periodista Carlos Jiménez, quien informó que la Fiscalía General de México habría logrado ubicar al taxista. Jiménez agregó que Erika habría esperado "pacientemente" al conductor para escapar de la escena del crimen.

"Hoy sabemos que la Policía de Investigación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya ubicó al conductor de ese taxi", habría dicho el periodista Jiménez en su programa "C4 en Alerta" el pasado 27 de abril.

Aunque no precisó mayores detalles, el periodista indicó que el taxista reveló a las autoridades datos que ayudarán en la investigación del caso de Carolina Flores, como el lugar donde habría dejado a Erika tras cometer el asesinato.

"Hizo un rastreo con las cámaras de la ciudad para ver hacia dónde se había ido, ver hacia dónde había viajado y ubicó al taxista. Ya habló con el taxista. Lo que sabemos es que el taxista ya les contó a dónde llevó a la señora", habría dicho el periodista.

El pasado 30 de abril, las autoridades de México confirmaron que Erika fue detenida en Venezuela, donde tenía una notificación roja de Interpol.

Actualmente, la sospechosa, según las autoridades, se encuentra bajo custodia de las autoridades venezolanas mientras se gestiona su extradición a México.

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