Ciclosporiasis en EE. UU.: Qué zona reportó las primeras muertes del brote que afecta a 45 estados

Este 3 de agosto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS, por sus siglas en inglés) informó sobre la muerte de dos personas a causa de la ciclosporiasis.

La información se conoce en medio del brote que ha dejado más de 11 mil casos en Estados Unidos. Se trata de las primeras muertes atribuidas a esta infección parasitaria, que provoca diarrea severa.

En su página web, el MDHHS indicó que las dos personas fallecidas ya padecían afecciones de salud "importantes", las cuales se habrían visto "agravadas" por la ciclosporiasis.

Además, la agencia reiteró que la ciclosporiasis no es una enfermedad mortal y que los casos registrados son poco comunes en Estados Unidos.

La entidad también informó que, hasta el 30 de julio del 2026, 193 de las personas que habían contraído la enfermedad fueron hospitalizadas.

Hasta ahora, el brote ha afectado a 45 estados, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Two people have died in Michigan in connection with the cyclosporiasis outbreak, the first known US deaths tied to the diarrhea-causing parasite.https://t.co/JDUWOXilFI pic.twitter.com/6CM7hIyXME — CNN (@CNN) August 3, 2026

Las autoridades federales vinculan el brote con lechuga iceberg cultivada en Guanajuato, en el centro de México, que posteriormente fue distribuida por la compañía Taylor Farms a establecimientos de comida rápida.

No obstante, la Secretaría de Salud de México informó el jueves pasado que los análisis para detectar ciclosporiasis en lechugas de la planta de Taylor Farms en ese país arrojaron resultados negativos.

El principal síntoma de esta infección es la diarrea severa y frecuente, junto con pérdida de apetito y de peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos, detallan los CDC.

JUST IN: The first two deaths have been reported in the cyclosporiasis outbreak in Michigan, the state's health department announced Monday.



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