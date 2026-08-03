Ciclosporiasis en EE. UU.: Qué zona reportó las primeras muertes del brote que afecta a 45 estados

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Ciclosporiasis en EE. UU.: Qué zona reportó las primeras muertes del brote que afecta a 45 estados

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han confirmado las primeras muertes vinculadas al brote de ciclosporiasis que afecta a 45 estados.

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La ciclosporiasis es una infección intestinal provocada por un parásito microscópico. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 3 de agosto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS, por sus siglas en inglés) informó sobre la muerte de dos personas a causa de la ciclosporiasis.

La información se conoce en medio del brote que ha dejado más de 11 mil casos en Estados Unidos. Se trata de las primeras muertes atribuidas a esta infección parasitaria, que provoca diarrea severa.

En su página web, el MDHHS indicó que las dos personas fallecidas ya padecían afecciones de salud "importantes", las cuales se habrían visto "agravadas" por la ciclosporiasis.

Además, la agencia reiteró que la ciclosporiasis no es una enfermedad mortal y que los casos registrados son poco comunes en Estados Unidos.

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La entidad también informó que, hasta el 30 de julio del 2026, 193 de las personas que habían contraído la enfermedad fueron hospitalizadas.

Hasta ahora, el brote ha afectado a 45 estados, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Las autoridades federales vinculan el brote con lechuga iceberg cultivada en Guanajuato, en el centro de México, que posteriormente fue distribuida por la compañía Taylor Farms a establecimientos de comida rápida.

No obstante, la Secretaría de Salud de México informó el jueves pasado que los análisis para detectar ciclosporiasis en lechugas de la planta de Taylor Farms en ese país arrojaron resultados negativos.

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El principal síntoma de esta infección es la diarrea severa y frecuente, junto con pérdida de apetito y de peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos, detallan los CDC.

Lea también: Brote de ciclosporiasis: Qué es, cuáles son sus síntomas y cómo evitar esta infección intestinal

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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Redacción EFE

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