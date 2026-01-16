Cómo estará EE. UU. en el fin de semana tras el anuncio de un nuevo frente frío

El Servicio Nacional del Clima de Estados Unidos (NWS, en inglés), por medio de su Centro de Predicción, informó recientemente que en la costa este de EE. UU. habrá un descenso de temperaturas debido a un frente frío que afectará a Florida y otros estados.

De acuerdo con el NWS, en algunos lugares de EE. UU. se presentaron temperaturas "desde 15 hasta 30 grados más frías que las reportadas en las últimas 24 horas".

Algunos de los estados donde se han registrado bajas temperaturas son Minnesota, Wisconsin, Illinois, Michigan, Misuri, Indiana, Pensilvania y Nueva York.

Además, hay cambios bruscos de temperatura en la zona de los Grandes Lagos, Ohio, Kentucky y Oklahoma.

El NWS prevé que las bajas temperaturas alcancen su punto máximo en el centro y este de EE. UU. este fin de semana.

"Las temperaturas máximas, de entre 10 y 15 °C, en partes de las llanuras del norte y centro y el Alto Medio Oeste, estarán entre 20 y 30 °C por debajo del promedio el sábado", agrega el NWS.

Se prevé que la masa de aire gélido que estará presente en EE. UU. se extienda hacia el este, el Medio Oeste y la costa este desde la noche del 17 de enero hasta el domingo.

It's a chilly start for a good portion of the Lower 48 this morning! 🥶

This loop from @NOAA's #GOESEast (#GOES19) 🛰️ is courtesy of the Advanced Baseline Imager's Ozone Channel. The lighter shades of blue represent the very cold air that has plunged southward into the U.S. pic.twitter.com/CqVH7JZoEy — NOAA Satellites (@NOAASatellites) January 16, 2026

"Es probable que las nevadas y las ráfagas de nieve se extiendan hacia el sur-sureste hasta la parte superior del Medio Oeste hoy, y luego hacia el este hasta el valle de Ohio esta noche", afirma la entidad.

Respecto de las ráfagas de viento, el NWS detalla que estas podrían alcanzar los 60 millas por hora, sobre todo en las llanuras altas del norte y centro de EE. UU.

