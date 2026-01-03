Cómo las nuevas leyes de protesta impactan las manifestaciones políticas en Estados Unidos

Durante su participación en la legislatura estatal de Florida, Randy Fine contribuyó a la aprobación de una ley que, en ciertas circunstancias, brinda cierta protección a los conductores que atropellan a manifestantes que bloquean las carreteras. En el Congreso, el representante republicano ha presentado un proyecto de ley similar —lo que él llama la "Ley Thump Thump"— para los conductores que puedan encontrarse con manifestantes en otras partes del país. “Cuando las consecuencias de un comportamiento inapropiado sean lo suficientemente graves, la gente dejará de hacerlo”, dijo Fine. “Bloquear carreteras es una forma de terrorismo político. Deberían ser atropellados”.

Florida es uno de los más de una docena de estados que han tomado medidas enérgicas contra las protestas en los últimos años, aprobando leyes que a menudo equiparan las manifestaciones políticas con disturbios en formas que, según los expertos en la Primera Enmienda, podrían ser ilegales. Desde 2017, 23 estados han aprobado al menos 55 leyes para regular cómo y cuándo las personas pueden protestar, según el Centro Internacional para el Derecho de Organizaciones sin Fines de Lucro, que da seguimiento a dichas leyes. Estas leyes establecen, entre otras cosas, penas de al menos 30 días de cárcel por disturbios —a menudo definidos vagamente como un grupo involucrado en un comportamiento tumultuoso o potencialmente violento—, restringen las protestas en los campus universitarios y encarcelan y multan a quienes bloquean aceras, calles y carreteras.

Algunos legisladores como Fine desean una legislación federal que refleje estos esfuerzos. Entre los 16 proyectos de ley federales pendientes se encuentran propuestas para endurecer las restricciones a las protestas cerca de jueces federales, jurados o personal judicial; despojar a las organizaciones sin fines de lucro de su estatus fiscal para ciertas actividades relacionadas con las protestas; y bloquear la ayuda a las pequeñas empresas de las personas condenadas por disturbios.

Los defensores de la Primera Enmienda advierten que la disparidad de leyes estatales, los proyectos de ley federales pendientes y las batallas judiciales corren el riesgo de reescribir las normas de las manifestaciones públicas. Ya existen leyes para perseguir la conducta violenta, lo que hace innecesarios estos nuevos esfuerzos, afirman. Ha habido pocos arrestos o procesamientos bajo las leyes de protesta aprobadas recientemente, pero los defensores de la libertad de expresión dicen que las medidas pueden usarse para controlar o disuadir a posibles manifestantes.

“Lo que hemos visto constantemente es que los legisladores responden a los movimientos de protesta introduciendo nuevas leyes que restringen el derecho a protestar”, dijo Elly Page, asesora legal principal de programas estadounidenses en el Centro Internacional para el Derecho sin Fines de Lucro. Este conflicto en torno a las protestas, la desobediencia civil, la violencia política y la seguridad pública se ha profundizado durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. Trump y altos funcionarios de la administración amenazaron repetidamente con invocar la Ley de Insurrección —una ley centenaria que permite al presidente desplegar fuerzas militares en territorio estadounidense en circunstancias extraordinarias— para abordar protestas multitudinarias.

Desde junio, Trump ha desplegado la Guardia Nacional y la Infantería de Marina en Los Ángeles; Washington; Chicago; Memphis; y Portland, Oregón, alegando que eran necesarios para proteger la propiedad federal en medio de las manifestaciones contra las medidas represivas del gobierno contra la inmigración y la delincuencia. Estas medidas dieron lugar a impugnaciones legales y ayudaron a poner a prueba una parte poco conocida de la legislación estadounidense que explica cuándo una protesta se convierte en rebelión. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito, que abarca gran parte del oeste de Estados Unidos, dictaminó que la ley otorga al presidente amplia discreción para decidir cuándo un disturbio civil da paso a una revuelta.

Sin embargo, el Séptimo Circuito, con sede en Illinois, discrepó, y escribió: «Una protesta no se convierte en una rebelión simplemente porque los manifestantes abogan por cambios legales o políticos, estén bien organizados, exijan cambios importantes en el gobierno estadounidense, recurran a la desobediencia civil o ejerzan su derecho a portar armas de fuego, amparado por la Segunda Enmienda». La administración Trump apeló ante la Corte Suprema, que ha bloqueado los despliegues por ahora mientras continúa el litigio. Algunos expertos en derecho advierten que el reciente impulso para aprobar leyes que restrinjan la protesta corre el riesgo de confundir la libertad de expresión con la violencia, especialmente cuando existen leyes que penalizan conductas peligrosas.

“Esto representa un riesgo real de aplicación selectiva”, dijo Anastasia Boden, abogada senior de Pacific Legal Foundation, una firma de abogados libertaria con sede en Sacramento. “A veces, lo que realmente molesta a la gente no es la violencia física, sino las ideas mismas”, dijo Boden sobre las protestas pacíficas que derivan en destrucción y caos. “Si de verdad les molestan las externalidades, entonces hay que regularlas”. Fine, el legislador de Florida, suele afirmar que bloquear las carreteras de los manifestantes puede impedir que "una mujer embarazada llegue al hospital" o que "los adultos lleguen al trabajo". Cuando The Washington Post le pidió ejemplos específicos, Fine reconoció que no tenía ninguno.

“La gente quiere pararse en la acera y gritar y vociferar, y decir lo que quiera, que lo haga”, dijo Fine. “Pero bloquear una calle no es una forma legítima de protesta política”. En cambio, lo llamó “violencia política” que justifica que la gente sea atropellada. La ley de Florida otorga a los conductores que atropellan a manifestantes mucha menos protección de la que Fine suele describir. La Corte Suprema de Florida dictaminó que la ley no puede aplicarse a quienes simplemente asisten a una protesta que se torna violenta, lo que significa que los conductores no están protegidos por atropellar a transeúntes que no participan en una conducta desordenada.

No otorga a los conductores inmunidad general frente a cargos criminales ni se aplica a los manifestantes pacíficos. También establece que bloquear una carretera durante un motín se castiga con hasta 15 años de prisión. Los defensores afirman que, hasta la fecha, no se han presentado procesos judiciales bajo la ley, lo cual es irrelevante para Fine, quien afirmó que su enfoque se centraba en la disuasión y no en la aplicación de la ley. El objetivo, explicó, es frenar el comportamiento indeseado al imponer consecuencias lo suficientemente severas como para disuadirlo. Los organizadores de protestas de todo el país afirmaron que se han vuelto más intencionales y cuidadosos al planificar sus manifestaciones y marchas gracias a este tipo de leyes.



Esto incluye pedir a la gente que confirme su asistencia, lo que ayuda a saber quién está presente en caso de que ocurra algo; mantener algunos lugares en secreto hasta que la gente se registre para limitar las contraprotestas y la vigilancia policial; conectar a la gente con fondos para fianzas; reclutar observadores legales; y capacitar a la gente para reducir la intensidad de las confrontaciones. Quienes apoyan las leyes han creado una campaña de desinformación que puede tener un impacto disuasorio en las protestas, afirmó Alana Greer, directora y cofundadora del Proyecto de Justicia Comunitaria y abogada que demandó a Florida por esta ley. "Gran parte de lo que han intentado hacer es difundir una narrativa que fomenta la violencia por mano propia y desalienta a la gente debido a la idea generalizada de que hay cosas prohibidas".

Recibe llamadas de organizadores que quieren volver a comprobar la legalidad de realizar conferencias de prensa en un área pública o una marcha en una acera, “cosas en las que nadie habría pensado dos veces antes”, dijo. El reverendo Lee Hall-Perkins dijo que sabía que estaba asumiendo un riesgo este verano cuando reunió a más de 100 personas en un campus universitario de Florida para protestar contra los recortes de Medicaid y la aplicación de las leyes de inmigración. “Aquí tenemos leyes contra las manifestaciones”, dijo después el pastor de 36 años. La mayoría de las protestas se realizan fuera del campus, pero dijo que llamó con anticipación para solicitar una reunión con la representante estadounidense Anna Paulina Luna, una republicana cuya oficina de distrito está en los terrenos de la universidad.

La gente quiere pararse en la acera y gritar y vociferar, y decir lo que quiera, que lo haga.

“Sentimos que teníamos acceso y derecho a estar allí”, dijo Hall-Perkins, quien es el pastor principal de la Iglesia Metodista Unida Mount Zion en Clearwater. Cantaron canciones de libertad, portaron carteles y rezaron ante un ataúd prestado por una funeraria local como parte de la campaña "Lunes Moral". Las leyes de protesta buscan impedir que la gente "diga la verdad al poder", dijo Hall-Perkins, quien añadió que no hubo arrestos.

“Si quieren arrestar a gente por rezar y por hacer una procesión fúnebre y vestir hábitos clericales, entonces es su responsabilidad porque llamará la atención de la nación”, dijo el obispo William J. Barber II, presidente de Repairers of the Breach y la fuerza detrás de las protestas del Lunes Moral.