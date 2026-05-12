¿De dónde eran? revelan más detalles de los seis fallecidos hallados dentro de un tren en Texas

Luego de que el pasado 10 de mayo las autoridades de Texas confirmaran el hallazgo de seis personas sin vida en un vagón de carga cerca de la frontera de México, han surgido nuevos detalles sobre las víctimas, como su nacionalidad.

Este 12 de mayo, las autoridades forenses de Estados Unidos confirmaron que las personas fallecidas eran de nacionalidad mexicana y hondureña.

De acuerdo con la información de las autoridades, las víctimas son dos hombres hondureños, uno de 24 años y otro de 14, y cuatro mexicanos: una mujer de 29 años y hombres de 45 y 56.

Además, Corinner Stern, médica forense del condado de Webb, agregó que se investiga si la causa de muerte de las seis personas fue hipertermia (golpe de calor), ya que una de las víctimas falleció de ese modo.

Stern afirmó que, aunque todavía falta completar el proceso de autopsia de las otras cinco personas, “es probable que el exceso de calor haya sido la causa de muerte de todo el grupo”.

A su vez, la oficina de la médica forense comenzó a trabajar en coordinación con el consulado de México para contactar a las familias de los fallecidos e iniciar el proceso de repatriación.

Séptima persona

El pasado 11 de mayo, las autoridades de San Antonio, Texas, confirmaron el hallazgo del cuerpo de una séptima persona cerca de las vías del tren.

El cuerpo fue localizado a más de 200 kilómetros al norte de Laredo.

Javier Salazar, sheriff del condado de Bexar, afirmó que el séptimo cuerpo hallado podría estar relacionado con el grupo de seis personas encontradas anteriormente.

Finalmente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos afirmó que investiga las muertes como un caso de “trata de personas”.

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