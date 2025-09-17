Depresión, ansiedad y alucinaciones: lo que enfrentan migrantes indocumentados aislados por ICE

Faviola Salinas Zaraté, madre de tres hijos, fue deportada a Oaxaca, México, después de vivir dos meses en una celda de aislamiento en un centro de detención de ICE, en Luisiana.

Tres meses antes de ser capturada por los federales, había dado a luz a su último bebé. Desde ese momento hasta su encuentro con los agentes migratorios, sufrió depresión posparto.

Después de eso, fue trasladada a tres centros de detención y, durante este tipo, su estado mental continuó empeorando. La dejaron en una cuarta instalación gubernamental, Basile. Desde su entrada a este lugar, el personal médico consideró que ella debía estar en aislamiento, por su propia seguridad y como medida de precaución con otras detenidas.

Univisión y The Marshall Project recopilaron su testimonio, donde ella declaró que, por la depresión, lloraba con frecuencia e incluso se orinaba en los pantalones. A pesar de esto, no le ofrecieron ayuda psicológica.

En el reportaje, Faviola narró que vivió en un espacio de dos metros cuadrados, sin ventanas, durante su estadía con ICE. Su cama era una placa de metal, con un colchón encima. Dormía al lado del inodoro-lavamanos de acero inoxidable, que no servía. Sus desechos rebasaban el recipiente. Por esto mismo, ella decidió orinar en una rendija en el suelo y, cuando se acumulaba, trapeaba el piso con su uniforme, que después limpiaba en el lavamanos.

Después de meses encerrada sola, Faviola Salinas fue traslada a un hospital, donde recibió tratamiento psiquiátrico durante un mes. Cuando regresó a Basile, ya no la mantuvieron sola, sino que con las demás detenidas. Ella decidió aceptar su deportación y fue repatriada a México en agosto, dejando atrás a sus hijos en Tennessee.

En el mismo reportaje, un migrante narró que ICE la encerró luego de que se negara a que le sacaran sangre. Daniel López, otro migrante mexicano, afirmó que, en abril, fue castigado con un mes de confinamiento en el Centro de Procesamiento del Noreste, en Tacoma, Washington. Esto sucedió después de que participara en una protesta por sus derechos y los de otros detenidos.

Detenciones y encarcelamiento solitario

De acuerdo con un análisis de The Marshall Project y Univisión, desde diciembre 2024 hasta agosto 2025, aumentó un 41% el número de personas confinadas en solitario. La cifra más alta fue en el mes de agosto, donde se registraron más de 1 mil 100 casos. El reportaje también destaca que durante la administración Biden hubo un aumento de este tipo de encarcelamiento.

Dichos medios realizaron una recopilación de todos los casos de este tipo de confinamiento en manos de ICE, dado que una política de diciembre de 2024 obliga a las autoridades federales publicar esa información.

En su reportaje, Univisión y The Marshall Project informaron que el gobierno de Trump realizó recortes a la Oficina del Defensor del Pueblo de Detención de Inmigración y a la Oficina de Derechos y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El DHS también limitó las visitas de legisladores. Estos medios analizaron las políticas de ICE, actualizadas en diciembre de 2024, donde declaraban las razones por las cuales podrían aislar a los detenidos. Primero, cuando la entidad considera que un individuo representa una amenaza para los demás, por razones médicas, o porque está siendo investigado. Y la segunda razón es como castigo para quienes violen las regulaciones del centro de detención.

Consecuencias psicológicas

El encarcelamiento bajo estas condiciones tiene efectos graves en la salud mental de los detenidos, por lo que expertos están preocupados ante el repunte de esta táctica de ICE. Un estudio de National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos, demostró que la gran mayoría de confinados en solitario experimentan depresión, ansiedad, preocupación somática, culpa, hostilidad, alucinaciones y alienación social.

También explicaron que algunos individuos desarrollaban hipersensibilidad sensorial a sonidos y olores, junto con la pérdida de la identidad.

En su reportaje, Univisión y The Marshall Project citan a las Naciones Unidas, quienes declararon que el encarcelamiento en solitario por más de 15 días puede generar deterioro cognitivo, dificultades para dormir y pensamientos autodestructivos o suicidio.

En el mismo texto, entrevistaron a Altaf Saadi, profesora asociada de Neurología en la Escuela de Medicina de Harvard. Ella explicó que este tipo de encarcelamiento también puede causar estrés postraumático y autoagresión, incluso en las personas sin antecedentes de problemas mentales.

El caso de Faviola Salinas