Disparó también a su perro: los detalles del hombre acusado de asesinar a su mujer y a su hijo en Florida

Autoridades de EE. UU. arrestaron a un hombre de 34 años en Sarasota, Florida, señalado de haber asesinado a su pareja, a su hijo y a su perro dentro de su vivienda.

De acuerdo con información de Telemundo Tampa, detectives de la Oficina del Alguacil del condado de Sarasota identificaron al hombre como Nicholas Novickis, de 34 años.

El hecho ocurrió el pasado 23 de mayo, cuando las autoridades recibieron una llamada a las 11 horas en la que reportaban disparos dentro de una vivienda.

La vivienda se encuentra en el 4707 de Mondrian Court, según indicó Telemundo.

Al llegar al inmueble, los agentes detuvieron de inmediato a Novickis, quien se encontraba en la cocina.

Dentro de la vivienda, los agentes encontraron los cuerpos de una mujer, identificada posteriormente como Allie Novickis, de 34 años, y de su hijo, Phoenix Novickis.

😡Sarasota Man Kills Girlfriend, 6-year-old Son & Dog During Family Pool Day 😡WTF?

34-year-old Nicholas Novickis was arrested after fatally shooting his 34-year-old girlfriend, Allie Novickis, their 6-year-old son, Phoenix, and the family's husky dog during what was planned as… pic.twitter.com/16UVrZ2XBo — American Crime Stories (@AmericanCrime01) May 27, 2026

Las autoridades detallaron que el menor tenía 6 años. Los fallecidos presentaban heridas de bala.

El perro de la familia también resultó herido de bala y fue trasladado a una veterinaria, donde murió posteriormente.

Actualmente, Novickis permanece detenido en la cárcel del condado de Sarasota sin derecho a fianza.

Las investigaciones continúan para esclarecer qué ocurrió y determinar las circunstancias en las que el hombre habría asesinado a su pareja y a su hijo.

El hombre enfrenta dos cargos de asesinato en segundo grado y uno por crueldad animal.

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