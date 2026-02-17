El nuevo orden mundial de Trump empuja a Suecia a acercarse al euro

Aunque el debate se encuentra en sus primeras etapas, se está produciendo un cambio sutil pero notable, a medida que cambian las condiciones. En el 2003, cuando los votantes rechazaron la moneda común europea en un referéndum, la atención se centró en la capacidad de la corona sueca de actuar como amortiguador para la mayor economía nórdica, pero ahora las preocupaciones geopolíticas han adquirido una nueva dimensión. Además de las amenazas de Rusia y China, la política exterior de "Estados Unidos primero" de Donald Trump —incluidas las amenazas de adquirir Groenlandia, territorio de Dinamarca, vecina de Suecia— subraya cómo las economías más pequeñas quedan expuestas en una era de rivalidades entre grandes potencias.

“Suecia es ahora miembro de pleno derecho de la Otán y estamos reforzando nuestras defensas junto con nuestros socios de la UE”, declaró Cecilia Rönn, diputada sueca del Partido Liberal, en una entrevista en el parlamento de Estocolmo. “Pero seguimos estando con un pie fuera, ya que no formamos parte de la cooperación monetaria”. El argumento a favor del euro es que una moneda común estrecharía los lazos políticos y daría a los suecos un lugar en la mesa de negociaciones en materia monetaria paneuropea. Esto se suma a los argumentos comerciales tradicionales, como la expansión del comercio y la facilitación de la inversión directa.

Si se concreta el cambio, reforzaría la credibilidad del euro en un momento en que se cuestiona el predominio del dólar en el comercio mundial y como moneda de reserva. Los primeros pasos tentativos los dio la clase dirigente sueca a finales del mes pasado. En una sesión parlamentaria convocada por Rönn, la ministra de Finanzas, Elisabeth Svantesson, anunció su apoyo a una investigación sobre las ventajas y desventajas de la adopción del euro. Si bien esto abre el debate antes de las elecciones de septiembre, la evaluación solo comenzaría después de la votación. “El mundo está cambiando, y la UE también”, declaró Svantesson, miembro del Partido Moderado, durante el debate.

“Por lo tanto, también debemos atrevernos a evaluar, investigar y analizar, en beneficio de Suecia, a los hogares y las empresas suecas”. Este cambio se sustenta en un nuevo informe de Lars Calmfors. El economista sueco es considerado influyente en cuestiones monetarias, ya que dirigió la comisión gubernamental que examinó la adopción del euro antes del referéndum del 2003. En aquel momento, se mostró cauteloso sobre sus beneficios, y el informe de la comisión recomendó aplazarlo. Ahora, Calmfors se muestra más positivo. Las consideraciones geopolíticas son “muy diferentes hoy que antes” y esa dinámica refuerza el valor de formar parte del núcleo de la UE, afirmó en una entrevista.

“Sería una contribución a una mayor cooperación en Europa, algo que parece que necesitamos”, dijo. “Está Rusia, está China y, por supuesto, está Estados Unidos, que es mucho menos fiable”.

Calmfors también destaca los argumentos económicos, diciendo que los efectos positivos sobre el comercio y la inversión extranjera para los Estados de la eurozona han sido mayores de lo que anticipó cuando examinó la cuestión hace más de dos décadas. También señaló que el ciclo económico sueco se había sincronizado mejor con la eurozona, lo que hacía menos urgente la necesidad de una política monetaria independiente. Asimismo, los menores niveles de deuda en Suecia permiten al Gobierno utilizar el estímulo fiscal con mayor contundencia para responder a la debilidad económica, si fuera necesario.

Los líderes empresariales ya se han sumado. Muchos se quejan de que la volatilidad de la moneda sueca amplifica la turbulencia del mercado. El financiero Christer Gardell, cuya empresa Cevian Capital, con sede en Estocolmo, ha comprado y vendido participaciones en grandes empresas suecas como el fabricante de camiones Volvo AB, ha calificado la corona como una "moneda de mala calidad" y sigue a favor de un cambio. “La pequeña, ilíquida y volátil corona es una desventaja para la industria sueca”, declaró Gardell en una respuesta escrita a las preguntas de Bloomberg. “Eso se eliminaría si nos uniéramos al euro”.

La vecina Finlandia también anima a Suecia, así como a Dinamarca, a adoptar esta medida. “Seamos sinceros, solos somos pequeños actores, pero juntos tendríamos un peso considerable en el sistema euro y en la UE en general”, declaró el director del Banco Central finlandés, Olli Rehn, en un discurso pronunciado en octubre pasado. Para uno de los miembros originales de la zona monetaria, la seguridad siempre fue una prioridad para Finlandia. Con una frontera de mil 300 kilómetros con Rusia, se creía que el euro fortalecería los lazos con países como Francia y Alemania y que justificaría los riesgos económicos.

Para la economía sueca, la UE es crucial. Más del 60% del comercio de bienes del país nórdico se realiza con el bloque, en comparación con tan solo el 6.4% con EE. UU., según datos de Statistics Sweden. Si bien pocos grandes exportadores han adoptado una postura clara, Business Sweden, una organización estatal que promueve el comercio y la inversión, ve tanto los pros como los contras, según la economista jefe Lena Sellgren. “Desde una perspectiva económica, tener una moneda propia y un banco central independiente ha sido muy beneficioso para Suecia y su sector exportador durante mucho tiempo”, afirmó. “Sin embargo, el orden global basado en normas que conocíamos está bajo presión, por lo que, a largo plazo, debemos considerar nuestras mejores opciones”.

Aun así, los obstáculos para un cambio de moneda siguen siendo significativos. Casi la mayoría de los suecos se mantiene en contra de unirse al euro, en comparación con solo un tercio que está a favor. Si bien la brecha entre escépticos y defensores se ha ampliado ligeramente en encuestas recientes, es significativamente menor que hace una década, cuando tres de cada cuatro suecos se oponían al euro. El apoyo público es crucial. Dado que Suecia sentó un precedente con un referéndum —siguiendo el ejemplo de Dinamarca, que celebró una votación similar en el 2000—, a los políticos les resultaría difícil justificar un enfoque diferente esta vez.

En el debate parlamentario, el ministro de Finanzas Svantesson asintió en esa dirección, diciendo que no se tomarían decisiones "sin tener en cuenta al pueblo sueco". Un segundo obstáculo es un respaldo político más amplio. Solo los liberales de Rönn, que cuentan con el apoyo de apenas el 2% del electorado, están firmemente a favor del euro. Los moderados de Svantesson y los partidos más pequeños de centro y demócrata-cristianos solo han llegado al extremo de respaldar la investigación, dejando abiertas sus posiciones finales. Los socialdemócratas, que lideran las encuestas y no forman parte de la coalición gobernante, aún no han adoptado una postura firme en el debate, mientras que Los Verdes y La Izquierda se oponen al euro.

El partido ultraderechista Demócratas Suecos, actualmente en segundo lugar con cerca del 20% de apoyo, fue el que se opuso con mayor firmeza durante el debate de enero. “Nuestra moneda está íntimamente ligada a nuestra independencia, y hay que preguntarse cuán independiente es realmente un país si carece de moneda propia”, declaró Oscar Sjöstedt, portavoz económico del partido nacionalista, durante el debate. “Los Demócratas de Suecia no participarán en la abolición de nuestra moneda, y esa es una promesa electoral”. Si se logran superar estos obstáculos, abandonar la corona tomaría al menos cuatro años, incluidos los dos años necesarios para demostrar un tipo de cambio estable frente al euro, según una estimación de Calmfors, el académico sueco.

Pero Rönn, del Partido Liberal, ve potencial para que el debate se acelere. Trazando un paralelo con la adhesión de Suecia a la Otán en 2022, afirmó que renunciar a la neutralidad parecía imposible hasta que la invasión rusa de Ucrania desencadenó un cambio más rápido de lo que nadie creía posible. La adhesión a la alianza militar también fue un tema que los liberales suecos habían defendido, a menudo en solitario. “Estamos acostumbrados a impulsar los asuntos mucho antes que los demás”, dijo Rönn. “Para mí, el euro no es una cuestión de si… sino de cuándo”.