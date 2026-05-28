El origen de la PCC y la CV, las bandas criminales de Brasil que EE. UU. designó como grupos terroristas

Este 28 de mayo, EE. UU. designó como grupos terroristas a las bandas criminales brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), consideradas las mayores organizaciones de narcotráfico en el país sudamericano.

La designación de estos grupos en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, en inglés) entrará en vigor el próximo 5 de junio del 2026.

De acuerdo con declaraciones del Departamento de Estado, ambas bandas serían las más grandes de Brasil y responsables de “orquestar ataques brutales contra agentes policiales, funcionarios y civiles”.

Expertos en seguridad señalan que tanto la PCC como la CV poseen decenas de miles de miembros, entre integrantes directos y redes de apoyo.

PCC

El Primeiro Comando da Capital se habría fundado en 1993, en São Paulo, y sus orígenes se remontan a un intento de sindicato cuyo objetivo era proteger a sus miembros dentro del sistema penitenciario de Brasil.

Incluso, la PCC tiene un estatuto con sus normas y la estructura de su jerarquía. Actualmente es uno de los grupos criminales más peligrosos de Brasil e incluso tiene influencia en otros países, como Bolivia y Paraguay.

Primeiro Comando da Capital and Comando Vermelho are two of the most violent criminal organizations in Brazil. Their reach extends throughout our region and into our country.



Today, I designated these organizations as Foreign Terrorist Organizations and Specially Designated… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 28, 2026

Las investigaciones de la Fiscalía de Brasil señalan que el rango más alto de la PCC se hace llamar “La Sintonía Final”, una especie de consejo de sabios.

Su cabecilla es conocido como Marcos Williams Herbas Camacho, también llamado Marcola. Él se encuentra preso en una cárcel de máxima seguridad.

Se estima que la PCC tiene entre 30 mil y 40 mil miembros solo en Brasil.

CV

El Comando Vermelho habría surgido en Río de Janeiro y, al igual que la PCC, sus orígenes están dentro del sistema penitenciario.

🇺🇸🇧🇷 The U.S. State Department just designated Brazil's two largest criminal networks, the Red Command (CV) and the First Capital Command (PCC), as terrorist organizations.



Both were named Specially Designated Global Terrorists today, with full Foreign Terrorist Organization… pic.twitter.com/pvKqdaDqlV — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 28, 2026

Un informe del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) señala que la CV es más antigua y que habría surgido en la década de 1970.

Fue durante la dictadura militar, entre 1964 y 1985, cuando se formó la CV, por medio de una facción llamada “Falange Vermelha”, que luchaba contra los abusos y torturas ocurridos dentro de las cárceles.

Ahora, se trata de una organización que controla varios barrios de Río de Janeiro, además de tener presencia en la Amazonía y el noroeste de Brasil.

Además de estar vinculadas al narcotráfico, tanto la PCC como la CV han crecido por medio de influencia política, así como con la diversificación en comercios y negocios.

Por ejemplo, la PCC se habría involucrado en empresas de transporte municipal, moteles, puestos de gasolina y el mercado inmobiliario.

Por su parte, la forma de operar de la CV se centra en ejercer dominio territorial y cometer delitos como extorsiones y monopolio de servicios básicos, como luz, agua, internet, transporte y televisión.

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