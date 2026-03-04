“El primero desde la Segunda Guerra Mundial”: Video muestra cómo EE. UU. destruye un barco iraní con un torpedo

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció este 4 de marzo que Estados Unidos hundió un buque de guerra iraní por medio del lanzamiento de un torpedo desde un submarino.

El ataque ocurrió, según las autoridades, en el Océano índico, y señalan que se trata de la primera vez que un sumergible estadounidense lleva a cabo desde la Segunda Guerra Mundial.

"Ayer, en el Océano Índico un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la II Guerra Mundial", dijo Hegseth en una conferencia de prensa.

Las autoridades también añadieron que el ataque de la fragata, denominada como IRIS Dena, se llevó a cabo frente a las aguas de Sri Lanka.

Además, el Pentágono compartió un video en donde se observa el momento del ataque al buque.

FIRST SINKING OF AN ENEMY SHIP BY TORPEDO SINCE WWII: Video released by the Pentagon shows the torpedo strike that sank an Iranian warship near Sri Lanka, roughly 1,000 miles from Iran's coastal waters, in the Indian Ocean.



Secretary of Defense Pete Hegseth confirmed during a… pic.twitter.com/omHnPNxHnI — CBS News (@CBSNews) March 4, 2026

En el video, con vista en blanco y negro, se observa el buque en el medio del océano y cómo repentinamente es impactado por el torpedo estadounidense.

"Esta es la primera vez desde 1945 que un submarino de ataque rápido de la Armada de Estados Unidos ha hundido a un enemigo usando un único torpedo Mark 48 para mandar a este navío de guerra al fondo del mar", afirmó el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., Dan Caine.

JUST IN: A U.S. submarine on Tuesday sank an Iranian warship in the Indian Ocean, Sec. Pete Hegseth said Wednesday, the first time since WWII the U.S. has sunk an enemy combatant ship.



Read more: https://t.co/nkHHqcRkak pic.twitter.com/P06X0909BX — ABC News (@ABC) March 4, 2026

La Armada de Sri Lanka confirmó hoy que ha recuperado varios cadáveres tras el hundimiento de la fragata iraní, con unos 180 tripulantes. De momento, no se ha confirmado el número de cuerpos rescatados.

"Quiero recordar a todos que esta es una demostración increíble del alcance global de Estados Unidos para cazar, encontrar y destruir a un blanco desplegado fuera del área, algo que solo Estados Unidos puede hacer a esta escala", insistió Caine.

Adelantó que, en las próximas 24 a 48 horas, el mando militar estadounidense "continuará atacando la infraestructura y la capacidad naval" de Irán.

