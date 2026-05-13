El triple de lo reportado: cuántas muertes causó el covid-19 en el mundo, según la OMS

Según un reciente informe de estadísticas sanitarias globales presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cantidad de muertes a escala mundial causadas por la pandemia del covid-19 habría alcanzado más de 22.1 millones.

Esta cifra significa el triple de las muertes notificadas hasta este momento, ya que se habrían reportado alrededor de siete millones de fallecimientos hasta este mes de mayo del 2026.

Según la OMS, esto se ejemplifica en que, por cada muerte por covid-19 registrada, hubo alrededor de dos fallecimientos adicionales vinculados con la enfermedad.

El informe de la OMS señala que hasta el momento se mencionaban alrededor de 15 millones de casos más, ya fuera por causas directas o indirectas.

En una conferencia de prensa, el director del Departamento de Datos de la OMS, Alain Labrique, aseguró que el punto más álgido de las muertes registradas por covid-19 ocurrió en el 2021.

Según Labrique, el aumento de decesos se debió, primero, a la aparición de variantes del covid-19 más letales, como Delta, además de la presión que sufrieron varios centros de salud.

Mientras que en el 2020, año en que comenzó la pandemia, Labrique afirma que el porcentaje de muertes por covid-19 fue del 6.2%, en el 2021 aumentó al 17.9%.

El director señaló que entre las muertes por covid-19 predominaban los hombres y las personas de edad avanzada.

“Vemos que la pandemia revirtió casi una década de avances mundiales en la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable”, dijo el especialista.

Según la OMS, con la aparición de la pandemia del covid-19, la esperanza de vida mundial bajó de 73 a 71 años, mientras que la esperanza de vida saludable también descendió de 63 a 61 años.

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